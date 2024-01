Fani Zenka Martyniuka z pewnością czekali na ten dzień. O piosence "Będę zawsze tam, gdzie ty" piosenkarz mówił już od jakiegoś czasu. W rozmowie z "Faktem" przyznał, że to prezent na 35. rocznicę ślubu z Danutą. - Po raz pierwszy udało mi się namówić żonę do wystąpienia w klipie - zdradził w wywiadzie. Okazuje się, że ukochana Zenka zagra w nim główną rolę. Teledysk powstał już jakiś czas temu w Chicago. Jest na bogato? Więcej zdjęć z teledysku znajdziesz w galerii na górze strony.

Danuta Martyniuk skradła Zenkowi teledysk? Zwróćcie uwagę na ten naszyjnik!

- Cześć kochani. Kłania się Zenek Martyniuk. Zapraszam państwa na premierę do mojego nowego teledysku do piosenki "Będę zawsze tam, gdzie ty" - zapowiedział zwiastun klipu piosenkarz. Po kilku sekundach na ekranie pokazuje się Danuta, siedząca na białej kanapie w krótkiej sukience ze złotymi ornamentami. Za chwilę kadr się zmienia i słuchacze mogą podziwiać Martyniukową tulącą się do męża. Uwagę przyciąga złoty naszyjnik z napisem "Danusia". Czyżby prezent na rocznicę ślubu? Potem kobieta przechodzi się po ciemnym parkiecie szykownej rezydencji niczym modelka na wybiegu, by na końcu oprzeć się o pianino i w zauroczeniu słuchać wyśpiewywanych słów zakochanego męża.

Danuta Martyniuk w teledysku 'Będę zawsze tam gdzie ty' Danuta Martyniuk niczym modelka paraduje w najnowszym teledysku Zenka. Fani oszaleli. Fot. @Akcent Polska/ Facebook

Fani komentują zapowiedź nowej piosenki Zenka. Będzie Hit?

Pod nagraniem szybko zaroiło się od komentarzy wiernych fanów, którzy zachwyceni są nie tylko samym utworem, ale także gościnnym występem żony Zenka. "I to jest właśnie to! Jak pan śpiewał kiedyś np. Królowa nocy", "Piękna i z żoną, naprawdę super", "Pięknie", "Brawo wy", "Będzie ballada petarda" - pisali wyraźnie podekscytowani. Premiera piosenki i teledysku już 4 lutego 2024 roku. W wywiadzie z "Faktem" Zenek Martyniuk dodał, że nowy rok zapowiada się bardzo intensywnie. - Czeka mnie sporo pracy w studio. Ostatnia moja płyta "Przekorny los" ukazała się w 2015 r., od tego czasu nazbierałem już sporo piosenek i czas by je wydać na płycie CD. Czekacie na nowości od Zenka? ZOBACZ TEŻ: Daniel Martyniuk wydał piosenkę. Internauci podzieleni. Pośród pochwał przytyk o finansowanie teledysku