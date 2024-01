Magdalena Lubacz, znana jako Maluba, to zwyciężczyni trzeciej edycji "Projektu Lady". Celebrytka przeszła przed kamerą ogromną metamorfozę. Po wyjściu z programu zaczęła prężnie udzielać się w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie ma już ponad 370 tysięcy obserwujących. Ostatnio gwiazda wrzuciła do sieci szokujące wideo. Pokazała swoje zęby, które zostały niemal w całości spiłowane. Więcej zdjęć Magdaleny Lubacz znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Chodakowska o tym, co było najtrudniejsze w "Razem odNowa": Biłam głową w ścianę

"Projekt Lady". Magdalena Lubacz o spiłowaniu zębów. "To nie był mój kaprys"

Magdalena Lubacz zamieściła na TikToku nagranie z gabinetu dentysty. - Postanowiłam zrobić sobie idealne zęby - powiedziała na filmiku. Chwilę później pokazała dość drastyczny widok. Celebrytka zaprezentowała swój uśmiech i spiłowane zęby, po których praktycznie nic nie zostało. Lubacz wyznała, że ten zabieg był konieczny do założenia licówek. Pod klipem pojawiło się dużo negatywnych komentarzy. "Uśmiech prawdziwej damy powinien być prawdziwy", "Ona serio to zrobiła?", "Boli od samego patrzenia", "Mam w nosie być damą, ale ważniejsze jest, aby mieć swoje zęby". Magdalena Lubacz postanowiła odnieść się do słów internautów i nagrała kolejne wideo, w którym wyjaśniła całą sytuację. Celebrytka wyjawiła, że musiała wykonać ten zabieg ze względów zdrowotnych. - Story time o tym, dlaczego spiłowałam swoje zęby. I nie, nie robiłam tego w Turcji. Film, który udostępniłam, wzbudza wiele kontrowersji. Zaczęły już o mnie pisać portale, a wy zadajecie mi mnóstwo pytań - zaczęła. - Tylko nieliczni doczytali się, że to nie był mój kaprys. Niestety, nie posiadam zawiązek stałych zębów, a mianowicie dwójek. Oznacza to, że gdy wypadły mi mleczaki, nic później na ich miejsce nie wyrosło (...) - dodała w filmiku. Co sądzicie o jej metamorfozie?

"Projekt Lady". Magdalena Lubacz oskarżona o plagiat. Odniosła się do zarzutów

Jakiś czas temu gwiazda programu "Projekt Lady" zamieściła w sieci filmik o tym, jak poprawnie jeść pizzę. Okazało się, że Magdalena Lubacz przeczytała w filmiku treść z bloga innego autora. Internauci od razu wytknęli jej plagiat. Celebrytka odniosła się do zarzutów. - Nie chcę być jak inne influencerki i wybielać się teraz, mówiąc, że nie popełniłam błędu. Błąd popełniłam i powinnam oznaczyć autora lub sparafrazować tekst, za co przepraszam. Staram się być propagatorką informacji, których nie da się zmienić. Swoją wiedzę czerpię i czerpać będę z artykułów - mówiła na TikToku. ZOBACZ TEŻ: "Projekt Lady". Co się dzieje z perłami po programie? Magdalena Lubacz odpowiada na TikToku

Magalena Lubacz Fot. @malubaaa / Instagram