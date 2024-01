Magdalena Stużyńska na oczach widzów serialu "Przyjaciółki" przeszła prawdziwą metamorfozę. Aktorka, która wciela się w produkcji w Ankę, w pewnym momencie schudła. Wystarczyło kilka prostych trików, a kilogramy spadły. W wywiadach chętnie opowiada, jakie małe zmiany w sposobie odżywiania wprowadziła, a które sprawiły, że waga wskazywała znacznie mniej. Podzieliła się także sposobem na to, jak oszukać głód.

Magdalena Stużyńska schudła. Jak?

Aktorka przede wszystkim stara się, żeby jeść co trzy-cztery godziny, ale po ostatni posiłek sięga trzy godziny przed snem. Patrzy na jakość produktów, zaczęła więc odwiedzać lokalnych producentów - głównie sięga po mięso z takich miejsc. Gwiazda "Przyjaciółek" "odchudziła" nabiał, wybiera rzeczy z obniżoną zawartością tłuszczu. Magdalena Stużyńska znalazła także sposób na to, by nie podjadać między posiłkami. Pomaga jej w tym woda z cytryną, która sprawia, że mniej chce nam się jeść, a przy nawadnia organizm i pomaga zachować młody wygląd. Zmiany w sposobie odżywiania wpłynęły także na kondycję aktorki, która nie ukrywa, że dobrze czuje się w swoim ciele. "Jestem zadowolona z efektów. Czuję się lżej i mam więcej energii" - wyznała w jednym z wywiadów. Zdjęcia aktorki z różnych etapów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Gwiazdy na diecie. Oni schudli kilka kg

Wiele gwiazd lubi chwalić się efektami diety i zwiększonej aktywności fizycznej. Do tego grona należy m.in. Beata Kozidrak. Wokalistka zrezygnowała z jednego produktu, ale przy tym korzysta z pomocy dietetyka. Maryla Rodowicz zrzuciła już 20 kilogramów, ale już zapowiedziała, że to jeszcze nie koniec, a przeczytacie o tym TUTAJ: Maryla Rodowicz schudła 20 kilo i idzie po więcej. Jak to zrobiła?. Za to Karolina Gilon jest lżejsza o dziewięć kg. Nie przeszła na specjalną dietę, ale wprowadziła kilka prostych zmian. Ze swojej przemiany dumna jest także Małgosia Borysewicz z programu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka show TVP ograniczyła tylko trzy składniki. Zdjęciem wymarzonego brzucha pochwaliła się na Instagramie.