Nietypowa msza święta w Knurowie. Modlili się za... Michaela Jacksona

W ostatnich latach gwałtownie spadła liczba praktykujących katolików. Księża robią, co mogą, aby przyciągnąć wiernych do kościołów. Na nietypowy sposób wpadli kapłani jednej z knurowskich parafii. W środę 17 stycznia o godzinie 17 odbyła się tam msza święta w intencji Michaela Jacksona.

Nietypowa msza święta w Knurowie. Będą się modlić za Michaela Jacksona

Na początku każdej mszy świętej kapłan informuje wiernych, w jakiej intencji jest ona sprawowana. Najczęściej wznosi się modlitwy za zmarłych. Podobnie było w tym przypadku. Intencja nie dotyczy jednak nieżyjącego parafianina, a króla muzyki pop. W środę 17 stycznia o godzinie 17 wierni jednej z parafii w Knurowie będą się modlić za Michaela Jacksona. Głos w sprawie nietypowej mszy zabrał kanclerz Kurii Metropolitalnej, ksiądz Tomasz Wojtal. Kapłan wyjawił, kto wpadł na taki pomysł.

Rozmawiałem z księdzem proboszczem. Zgłosiła do niego się starsza parafianka, która poprosiła go o taką intencję. Powiedziała, że czuje w sercu taką potrzebę, aby pomodlić się za tę osobę. Ksiądz przyjął tę intencję, taka msza zostanie odprawiona. Chodzi o dobro, o godziwość tej intencji, więc w tym wypadku ta starsza pani to nie była żadna prowokacja z jej strony – co też starałem się zweryfikować. Poczuła ona w sobie takie pragnienie, taką potrzebę, aby pomodlić się właśnie za Michaela Jacksona. Ta osoba zamawia bardzo często Msze święte za zmarłych" - zdradził w rozmowie z portalem radio90.pl.

Fani zachwyceni mszą w intencji króla pop. "Najbardziej oblegana w Knurowie"

Internauci byli zachwyceni inicjatywą knurowskich duchownych. "Coś mi się wydaje, że to będzie najbardziej oblegana msza w Knurowie", "Taka intencja to bardzo dobry pomysł. Jezus zbawił wszystkich i zna życie każdego z nas i nikogo nie potępią, ale staje zawsze po naszej stronie i przychodzi z pomocą naszej duszy przez dobre serca ludzi", "Ktoś do mnie dołączy? Wybiorę się na tę mszę, jestem bardzo ciekawa, bo intencja bardzo nietypowa" - czytamy w komentarzach.

