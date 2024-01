Teresa Werner ma 65 lat i zachwyca urodą. Jak ona to robi? "Z ćwiczeniami jest słabo"

Teresa Werner od lat działa na polskiej scenie. Jej muzyka jest specyficzna, ale piosenkarka zebrała spore grono wiernych fanów. Ciągle koncertuje, tworzy nowe utwory. W tym roku skończy 66 lat, ale w ogóle nie wygląda na swój wiek. Od lat jest wierna swojemu wizerunkowi - nosi blond włosy, mocniejszy makijaż, a także chętnie podkreśla swoje wdzięki. Wiemy, jaki jest sekret jej urody.

Teresa Werner zachwyca urodą. Jak dba o siebie?

Teresa Werner przede wszystkim podkreśla, że swój wygląd zawdzięcza genom. Choć w jednym z wywiadów wyznała, że "z ćwiczeniami jest słabo", to jednak stara się ruszać. "Wolny czas spędzam aktywnie, chodzę na długie spacery do lasu, czasem biegam, jeżdżę na grzyby i ryby. Wiele osób nie zna mnie od tej strony. Mam słabość do słodkości i pysznej kawy, ale staram się zachować umiar. Żyję zdrowo, wysypiam się, trochę ćwiczę. Myślę, że to wszystko ma wpływ na to, jak wyglądam" - wyznała w rozmowie z Onetem. Piosenkarka chętnie podkreśla swoją urodę, stawia na kobiece stylizacje oraz fryzury. W wywiadzie dla "Super Expressu" przyznała, że nie korzysta z usług specjalistów od wizerunku. Sama wybiera kreacje, stawia na te, w których dobrze się czuje.

"Jest mi niezmiernie miło, że jestem postrzegana jako ikona stylu i elegancji. Doceniam to, że stałam się inspiracją dla innych kobiet. Uważam, że zawsze warto podkreślić urodę poprzez odpowiedni makijaż, uczesanie włosów, wybór kreacji i biżuterii, a kończąc na uwodzicielskim zapachu, który jest niebywale ważnym elementem zamknięcia wizerunku" - dodała w wywiadzie dla tabloidu. 65-latka jest aktywna na Instagramie, gdzie publikuje wiele swoich zdjęć. Zobaczycie je w naszej galerii na górze strony. Pod każdym z postów fani zasypują ją komplementami. "Piękna jak zawsze", "Śliczna i zjawiskowa", "No kochana, wiecznie młoda i piękna" - czytamy.

Teresa Werner - rodzina. Z kim jest związana?

Teresa Werner od lat jest w szczęśliwym związku. Za Wiesława Wernera wyszła w 2010 roku. Piosenkarka nie ukrywa, że jest w nim bardzo zakochana, a mąż otacza ją na co dzień opieką. "Od pierwszego momentu, gdy spotkałam Wiesława, wyczułam, że to właściwy dla mnie mężczyzna. Wiedziałam, że on przyjmuje mnie taką, jaką jestem, i nie będę musiała kryć swoich wad. To ważne" - mówiła w rozmowie z "Na Żywo". Na początku mężczyzna uważał, że nie ma u niej szans, w pewnym momencie jednak zrozumiał, że ona darzy go uczuciem. Zajęło mu to kilka lat! Wiesław Werner jest strażakiem i największym fanem swojej żony. Teresa Werner ma córkę z poprzedniego małżeństwa. Podkreśla, że kocha ją nad życie.