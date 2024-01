Mieszkanie ze współlokatorem potrafi być uciążliwe. Niestety, nie wszystkich stać na samodzielne wynajęcie mieszkania. Czasami bywa, że dzielenie przestrzeni zbliża do siebie ludzi i przyczynia się do powstania przyjaźni na całe życie. Znacznie częściej jednak słyszy się historie o współlokatorach z piekła rodem. Tiktokerka o pseudonimie paretay mieszkała z modelką Victoria’s Secret, którą zaliczyła niestety do tej drugiej kategorii.

REKLAMA

Zobacz wideo Modelka Victoria's Secret pozuje w kożuchu projektu Sary Boruc

Mieszkała z modelką Victoria’s Secret. Jej historia zszokowała internautów

Tiktokerka o pseudonimie paretay zgromadziła już ponad 40 tysięcy obserwujących. Na jednym z opublikowanych nagrań opowiada o swojej byłej współlokatorce, która jest modelką Victoria’s Secret. Influencerka nie wspomina najlepiej okresu, w którym dzieliła z nią mieszkanie. Jak twierdzi, dziewczyna miała patologicznie kłamać i kraść rzeczy pozostałych współlokatorów.

Byłam przerażona, gdy odkryłam, że ukradła rzeczy każdej osobie w mieszkaniu. Dziwne rzeczy, takie jak długopisy i kubki. Mnóstwo leków na receptę, których nie byłaby w stanie wykorzystać - opowiadała paretay.

Tiktokerka nie pominęła też obrzydliwych szczegółów. Wspomniała, że modelka trzymała w swoim pokoju walizkę pełną zużytych tamponów, chusteczek i papieru toaletowego. Kiedy prawda wyszła na jaw, influencerka wraz z pozostałymi mieszkańcami pożegnali się z uciążliwą współlokatorką. Paretay nie ujawniła tożsamości modelki. Zdradziła jednak, że już dziesięć lat temu była ona bardzo popularna. Dziś jest podobno jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w świecie mody.

Internauci przerażeni historią tiktokerki. "Myślałam, że zwymiotuję"

Internauci prześmigiwali się w odgadywaniu tożsamości modelki. Komentującym trudno było uwierzyć, że ktoś mógł zachowywać się w ten sposób. "Jestem przerażony. Natychmiast muszę wiedzieć, o kim mowa", "Kto robi coś takiego?!", "Kiedy wspomniałaś o walizce, myślałam, że zwymiotuję" - czytamy w komentarzach. Niektórzy również dzielili się swoimi doświadczeniami ze współlokatorami z piekła rodem.