W Polsce śnieżyca, a Rusin gorąco. Pokazała zdjęcia w bikini

PublikujKinga Rusin postanowiła pokazać, jak wygrzewa się na egzotycznych plażach. Dziennikarka wrzuciła kilka ujęć z ostatniej podróży do Ameryki Środkowej. Na zamieszczonych fotografiach pozuje w bikini przed lustrem. Trzeba przyznać, że forma jest.

Kinga Rusin w bikini. Pokazała też, co ją zachwyca w egzotycznych miejscach

Kinga Rusin opublikowała serię zdjęć. Zwróciła też uwagę na detale wystroju miejsca, w którym się znalazła. Obserwatorzy dziennikarki na Instagramie mogli więc nie tylko zobaczyć Rusin w bikini, ale także kamienną umywalkę, wannę, palmy i parasole. "Detal jest najważniejszy! Często pytacie o moje podróżnicze inspiracje i o to, co mnie w różnych zakątkach świata zachwyca. Nie ukrywam, że lubię miejsca, gdzie jest „mniej niż więcej", gdzie ktoś, kto je urządzał zadbał o każdy szczegół i dobrze go przemyślał. Podoba mi się, kiedy nie zostaje zaburzona równowaga między naturą a tym, co człowiek w niej stworzył, kiedy wszystko współistnieje, a nie się „odznacza", kiedy jest spójne, a nie przypadkowe. Takie wnętrza i ich detale zawsze skrupulatnie uwieczniam. Kilka przykładów z naszej ostatniej podróży zamieszczam, na Waszą prośbę, tu, w galerii" - napisała Kinga Rusin na Instagramie.

Internauci zachwyceni figurą Kingi Rusin. "Ciało nastolatki"

Opublikowane zdjęcia bardzo spodobały się obserwatorom Kingi Rusin na Instagramie. Dali temu wyraz w komentarzach. Followersi zachwycali się także figurą dziennikarki. "Cudnie pani wygląda. Ciało nastolatki. Ciepły klimat oani służy. I zawsze ten uśmiech na twarzy pomimo wielu przeciwności losu. Podziwiam i czerpię co najlepsze z tego przykładu" - pisała jedna z fanek. "Petarda" - napisała Karolina Fernstein-Kraśko. "Bosko" - dodała Odeta Moro. Swoje wyrazy uznania pozostawiła także Katarzyna Sokołowska. Post skomentował także Michał Szpak, który sam ostatnio wybrał się w podróż do Ameryki Środkowej. "Ameryka Centralna/Południowa ma w sobie niezwykły płomień i nierozerwalny rdzeń kulturowy" - napisał Michał Szpak.