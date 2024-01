Derpieński odpowiedziała na zaczepkę Chodakowskiej. "Próbujesz się wybielić"

Nie milkną echa wokół pierwszego odcinka programu "Razem OdNowa". Tuż po emisji show uruchomiła się Caroline Derpieński, która napisała prywatną wiadomość do jednego z uczestników. Namawiała go, żeby zostawił niewierną partnerkę. Wzburzona bohaterka programu opublikowała screeny ich konwersacji. Na to zareagowała Ewa Chodakowska.

Chodakowską oburzyły rozmowy Derpieński z uczestnikiem "Razem OdNowa"

Ze screenów opublikowanych przez Monikę Wojgieniec wynika, że Caroline Derpieński pisała do jej męża. Celebrytka stwierdziła, że mężczyzna jest "hot", ale jego żona to "zła kobieta". Derpieński krytycznie oceniła to, że bohaterka "Razem odNowa" w przeszłości zdradziła i porzuciła męża. Ta sytuacja sprowokowała prowadzącą program, Ewę Chodakowską, do zabrania głosu. "Nasz bohater drugiego odcinka, programu "Razem odNowa", otrzymuje od Caroline wiadomości, które burzą wypracowany spokój... Po co?" - napisała na InstaStories. Chodakowska musiała jednak uznać, że ten wpis wywoła większą burzę, bo szybko go usunęła. Zamiast tego wrzuciła o wiele bardziej dyplomatyczną treść. "Nie cichną kontrowersje wokół drugiego odcinka naszego programu, "Razem odNowa". Do dyskusji dołącza coraz więcej osób i tak jak każdy ma prawo do swojego zdania, tak dla dobra naszych uczestników, zróbmy wszystko, żeby to zdanie wyrażać z kulturą. Co najważniejsze! Ta para siedem miesięcy po zakończeniu programu, wciąż jest razem! I ma się lepiej niż kiedykolwiek! Dali sobie drugą szansę. Dajmy im tę szansę i my" - napisała Ewa Chodakowska.

Derpieński ostro odpowiedziała Chodakowskiej: Straciłam do ciebie szacunek

Wypowiedzi Ewy Chodakowskiej nie umknęły uwadze Caroline Derpieński. Celebrytka nie gryzła się w język. Zarzuciła prowadzącej "Razem OdNowa", że próbuje się wybielić i promuje zdrady. Dodała też, że straciła szacunek do trenerki fitnessu. "Ewa Chodakowska, po co mnie pierwsza atakujesz w tym momencie? Wiesz o tym, że zrobiłaś źle promując zdrady, patologiczne zachowania świadomie. Próbujesz się wybielić, aby dalej otrzymywać pieniądze za działania w tym programie. Wygląda to jakbyś jednak nie była taka "girls girl", a popierała zdrady i krzywdzenie zwłaszcza niewinnych dzieci, którzy muszą oglądać jak ich mamusia w telewizji opowiada, że ich tatuś nie zadowala mamusi w łóżku i że nie ma wzwodu. Jak śmiesz! Pieniądze są ważniejsze, niż moralność Ewo? Straciłam do ciebie szacunek" - napisała Caroline Derpieński.

