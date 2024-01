Nie żyje Magdalena Dobrowolska - wizażystka i charakteryzatorka z Wałbrzycha. O jej śmierci poinformował m.in. Mariusz Szczygieł, który w czułych słowach wypowiedział się o zmarłej. Dobrowolska pozostawiła dwie dwudziestoletnie córki. We wpisie reportażysty czytamy, że jej śmierć nastąpiła nieoczekiwanie.

Nie żyje wizażystka Magdalena Dobrowolska. Miała 44 lata i zmarła nagle

Jak dowiadujemy się z portalu walbrzych.naszemiasto.pl, Magdalena Dobrowolska była 44-letnią makijażystką, wizażystką i charakteryzatorką. "Zapamiętamy ją jako kochającą matkę, córkę i przyjaciółkę" - czytamy w zamieszczonej klepsydrze. Co o niej wiemy? Zajmowała się charakteryzacją na planach filmowych, a ponadto współpracowała z teatrem w Głuszycy. W mediach społecznościowych chwaliła się m.in. efektami współpracy z Małgorzatą Potocką czy Olgą Bończyk. Magdalena Dobrowolska zostanie pochowana 18 stycznia 2024 roku. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele św. Anny w Wałbrzychu od godziny 14.00.

Nie żyje wizażystka Magdalena Dobrowolska. Pożegnał ją Mariusz Szczygieł

Wpis na jej temat zamieścił reportażysta Mariusz Szczygieł. Dowiadujemy się, że ma z nią szczególne wspomnienia - Dobrowolska była pierwszą osobą z jego rodziny, przed którą ujawnił swoją orientację. - Wczoraj zmarła nagle Magdalena Dobrowolska, zwana Magdą Dobrą. Była charakteryzatorką filmową i córką mojej kuzynki. Osierociła dwie 20-letnie córki. To - poza moimi rodzicami - pierwsza osoba w rodzinie, wobec której przed laty zrobiłem coming out i powiedziałem o śmierci mojego partnera. Co zaświadcza o jej charakterze - czytamy. Pod instagramowym postem reportażysty pamięć Magdaleny Dobrowolskiej uczciły inne znane osoby, m.in. Grażyna Szapołowska i Magdalena Schejbal. "Uśmiechnęłam się, gdy zobaczyłam tak piękną kobietę i również piękną fotografie. Aż do momentu przeczytania tekstu. Bardzo mi przykro", "Tak bardzo mi przykro i tak bardzo współczuję, Mariuszku...", "Piękna kobieta i zapewne dobry człowiek. Współczuję panu tej straty" - czytamy w komentarzach.

