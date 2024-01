Roma Wąsik wystąpiła na antenie TV Republika i udzieliła wywiadu Danutcie Holeckiej. Kobieta skarżyła się, że od czasu zatrzymania jej męża ma problem z domowymi obowiązkami, np. ogrzewaniem domu. - Wie pani redaktor, ja dzisiaj jak do niego przyszłam, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi - mówiła w telewizji. Do słów żony Macieja Wąsika postanowiła odnieść się Katarzyna Błażejewska-Stuhr. Została za to skrytykowana. Ukochana Macieja Stuhra postanowiła odpowiedzieć internautom.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr skrytykowana za swoją wypowiedź. Opublikowała oświadczenie

Ukochana Macieja Stuhra odniosła się do wywiadu Romy Wąsik na swoim profilu na Instagramie. "Trochę politycznie, ale bardziej feministycznie i ludzko. Męża nie ma, zimno jest. Na szczęście mąż nie łamał prawa, więc jest w pracy, a nie w więzieniu. A co ważniejsze - ja wiem, co zrobić i gdzie szukać pomocy, kiedy jej potrzebuję" - napisała. Pod postem Błażejewskiej-Stuhr pojawiły się negatywne komentarze od internautów. "Wyśmiewanie się z innej kobiety, jakie to szlachetne", "Bardzo nieładny post", Żenujący komentarz", "Lepiej byłoby z twojej strony, gdybyś milczała, niż wyśmiewała. Troszkę nie przemyślałaś" - pisali. Widząc oburzenie internautów, kobieta postanowiła zabrać głos. Zamieściła w sieci oświadczenie, w którym sprostowała całą sytuację. "Ludzie, to, że coś jest pretekstem, nie oznacza drwiny. A tym kluczem przekręcałam wczoraj zawór wody do pieca, a nie pozowałam. Wyluzujcie. Jak są zapowietrzone grzejniki, to może oznaczać ubytek wody w instalacji" - tłumaczyła.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr o początkach znajomości z mężem

Jakiś czas temu ukochana Macieja Stuhra opowiedziała o tym, jak go poznała. Wyjawiła, że początkowo nie darzyła go sympatią. - Wyjeżdżałam z zespołem na spektakle zagraniczne, zajmowałam się rozwiązywaniem problemów aktorów. Nie przepadałam za Maćkiem. Za dużo szpanował, ograniczałam kontakty z nim do minimum - powiedziała w rozmowie z magazynem "Pani". Później jednak ich znajomość przerodziła się w przyjaźń i miłość. ZOBACZ TEŻ: Żona Macieja Stuhra na fotce z czasów, kiedy spodziewała się dziecka. "Ciąża nie jest dla mnie stanem błogosławionym"

