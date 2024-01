Anna Lewandowska i Robert Lewandowski dbają o prywatność córek. Choć nie pokazują ich wizerunku, to dziewczynki często pojawiają się na ich profilach w mediach społecznościowych. Trenerka od małego angażuje je do aktywności fizycznej. Zwłaszcza Klara ukochała sobie sport, a niektórzy już wróżą, że pójdzie w ślady mamy. Z racji tego, że ich rodzice mają wiele obowiązków zawodowych, nie zawsze mogą być wszyscy razem. Tak było np. teraz, kiedy to Robert Lewandowski wyjechał do Rijadu, gdzie wraz ze swoją drużyną FC Barcelona 14 stycznia zmierzył się z Realem Madryt w ramach finału Superpucharu Hiszpanii.

Anna Lewandowska pokazała twarze córek

Dzień później na InstaStories Anny Lewandowskiej pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy, jak tata wita się z córkami. "Poranna niespodzianka. Po tygodniu... tatuś wrócił" - napisała wyraźnie poruszona. Na ujęciu widzimy, jak Robert Lewandowski trzyma na rękach Klarę i Laurę. Z czułością całuje starszą z nich, a na twarzach dziewczynek maluje się radość. Trenerka najwidoczniej była tak wzruszona tym obrazkiem, że złamała swoją zasadę i pokazała twarze "Calineczek", jak to pieszczotliwie je nazywa. Nie da się nie zauważyć, że sześciolatka jest bardzo podobna do taty, gdy ten był małym chłopcem. Z profilu została pokazana także Laurka. To pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy mogliśmy dowiedzieć się, jak wyglądają córki Lewandowskich. Zdjęcie, o którym piszemy, udostępniliśmy poniżej, ale więcej rodzinnych ujęć sportowców znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska w ogniu krytyki. Poszło o dzieci

W ostatnim czasie spadła nasilona krytyka na Annę Lewandowską, związaną z macierzyństwem. "Biedne dzieci... Pieniędzy może im nie zabraknie, ale jak widać rodzice zajęci sobą. Taniec, hobby, aplikacje, diety, treningi, Instagram, siłownia, ćwiczenia" - doczepiła się internautka. Trenerka postanowiła odpowiedzieć na ten zarzut, o czym przeczytacie TUTAJ. Kilka dni temu padły kolejne zarzuty. Niektórzy uznali, że "Lewa" "fałszuje rzeczywistość". Czytaj: Internauci krytykują Lewandowską. "Fałszujesz rzeczywistość". Poszło o prace domowe.

Robert Lewandowski z córkami Screen z Instagram.com/ annalewandowska