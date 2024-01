Marcela Leszczak i Misiek Koterski wzięli ślub. A teraz takie wieści

Marcela Leszczak i Misiek Koterski mieli wiele wzlotów i upadków. Rozeszli się w 2019 roku, ale szybko do siebie wrócili. Po rozstaniu na początku 2021 roku również nie wytrzymali bez siebie długo, a aktor często wspominał o byłej partnerce i ich synu, choć był wtedy w związku z Dagmarą Bryzek. Wrócili do siebie w 2022 roku, a Misiek kolejny raz oświadczył się partnerce (pierwszy raz zrobił to w 2017 roku po miesiącu związku). Teraz oficjalnie są już małżeństwem, czym pochwalili się na social mediach. Małżonkowie postanowili wyjechać w podróż poślubną. Ale to nie koniec nowych wieści z życia Leszczak i Koterskiego.

Zobacz wideo Misiek Koterski o Leszczak: Mam nadzieję, że się nie zepsuje

Marcela Leszczak i Misiek Koterski już w podróży poślubnej

Obserwatorzy na dalsze relacje nie musieli długo czekać. Para wybrała się w podróż poślubną do ciepłych krajów i szybko podzieliła się informacją, gdzie postanowili spędzić tę wyjątkową chwilę. W ich przypadku jest to Meksyk, a dokładniej Cancun. Misiek Koterski szybko pokazał na swoim InstaStories piękny widok z balkonu oraz pochwalił się plażą przy hotelu. Jak sam wcześniej powiedział: "Mówię niewyraźnie, bo to szok, że jesteśmy małżeństwem". Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nie wiemy jednak, jak długo para ma zamiar świętować nowy etap życia. W podróży nie zabrakło oczywiście ich syna, Fryderyka, który w tym roku skończy siedem lat. Postanowili, że samo wydarzenie nie będzie medialne, gdyż Marcela naciskała, by zachować prywatność. Po tym, jak para dodała zdjęcie obrączek, otrzymali w komentarzach gratulacje, m.in. od Karoliny Pisarek, Agaty Rubik oraz Małgorzaty Kożuchowskiej.

Marcela Leszczak pochwaliła się jeszcze jedną, ważną zmianą

Para pozostaje aktywna na swoich mediach społecznościowych. Jeszcze niedawno byli na Bahamach i podróżowali przez Stany Zjednoczone, a teraz pokazują piękne widoki z meksykańskiej plaży. Marcela miała dla obserwatorów jeszcze jedną rewelację. Na InstaStories zwróciła uwagę na swoje dane. Chodzi oczywiście o jej nazwisko, które postanowiła zmienić. Z dumą dodała screena profilu, gdzie fani mogli zauważyć "Marcela Margerita Koterska", a sama modelka napisała: "Jestem Koterska".

Marcela Leszczak i Misiek Koterski wzięli ślub. A teraz takie wieści instagram.com/marcelamargerita