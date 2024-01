Romuald Twardowski nie żyje. Legendarny kompozytor miał 93 lata

Nie żyje Romuald Twardowski. Smutną informację o śmierci kompozytora przekazała Opera i Filharmonia Podlaska. Wspomniano zasługi artysty. "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Romualda Twardowskiego - jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, laureata licznych nagród i wyróżnień, wieloletniego pedagoga Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, inicjatora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka" - czytamy na stronie. Mężczyzna miał 93 lata. Muzyka towarzyszyła mu przez całe życie.

Romuald Twardowski był znany na całym świecie

Romuald Twardowski urodził się 17 czerwca 1930 roku w Wilnie. To właśnie w tym mieście artysta spędził dzieciństwo. Od najmłodszych lat uczył się gry na skrzypcach oraz fortepianie. Pełnił obowiązki organisty w wileńskich kościołach. Po skończeniu szkoły średniej rozpoczął naukę u litewskiego kompozytora, Juliusa Juzeliunasa. W 1957 roku wyjechał do Polski. Kontynuował naukę Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie u Bolesława Woytowicza. Pierwszą nagrodę w karierze zdobył podczas Konkursu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w 1959 roku. Później wyjechał do Paryża, aby uczyć się u Nadii Boulanger. Romuald Twardowski osiągnął szczyt popularności w latach 60. i 70. Skomponował wiele wyjątkowych dzieł, takich jak: "Tragedyja albo Rzecz o Janie i Herodzie" oraz "Lord Jim". Najpopularniejszym utworem operowym artysty była "Maria Stuart". Premiery kompozycji Romualda Twardowskiego odbywały się na całym świecie. Muzyk cieszył się dużą popularnością w Finlandii, Czechosłowacji oraz Jugosławii. Przez wiele lat pracował jako pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Romuald Twardowski był laureatem najważniejszych konkursów dla kompozytorów

Twórczość Romualda Twardowskiego była doceniana na całym świecie. Kompozytor zdobył m.in. dwukrotne Grand Prix w Monaco oraz drugie miejsce na Trybunie Kompozytorskiej UNESCO. Romuald Twardowski został odznaczony złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz orderem Odrodzenia Polski. W 2012 roku stał się patronem Państwowej Szkoły Muzycznej w Puławach. Swoją pasją dzielił się również z innymi. Twardowski był inicjatorem i przewodniczącym jury Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka".