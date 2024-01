Caroline Derpieński jakiś czas temu zaistniała w polskim show-biznesie. Celebrytka podała się za sławną modelkę, która mieszka w Miami i szczyci się swoim bogactwem. Wizerunek influencerki od samego początku był kontrowersyjny. Choć wiele osób ją podziwiało, znacznie większa część odbiorców nie wierzyła w jej osiągnięcia. Pomimo tego, Derpieński zyskała ogromny rozgłos w mediach. Od ponad roku nie znika z języków. Czy to wszystko było zaplanowanym eksperymentem społecznym? Internauci wysnuli pewne teorie. Zaczęło się od zdjęcia Stanowskiego. Czy wkrótce przeżyjemy prawdziwy szok?

Caroline Derpieński to eksperyment społeczny? Fani chcą prześwietlić zamiary Stanowskiego. Pokusili się o mocne słowa

Krzysztof Stanowski jakiś czas temu przygotował film o Natalii Janoszek, w którym obnażył wszelkie kłamstwa rzekomej "gwiazdy Bollywood". Materiał nadszarpnął karierę aktorki. Niedawno postanowił odwiedzić Stany Zjednoczone, a konkretnie Miami. Jak się domyślacie, spotkał się z Caroline Derpieński. Z opisu pod wspólnym zdjęciem w sieci można wywnioskować, że nakręcili kolejny film. Przyznał, że zaprosił do niego Derpieński, a ona zaproszenie przyjęła. Podobnie postąpił realizując materiał o Janoszek, jednak ta nie chciała pokazać się w jego produkcji. Fani zaczęli się zastanawiać, czy szykuje się głośny materiał, który znowu wstrząśnie całą Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się kilka teorii. Internauci pokusili się o myśl, że cały wizerunek Derpieński był od samego początku wyreżyserowany, aby pokazać, że każdy może stać się celebrytą, przy okazji oszukując wszystkich wokół. "Ja bym się nie zdziwiła, jeśli "dolarsowa królowa" to od początku do końca twój projekt. Tak, aby pokazać po Janoszek, że nadal się ludzie nic nie nauczyli i można nimi manipulować, jak się chce" - czytamy jeden z komentarzy na Instagramie. Co o tym sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii.

Jeszcze niedawno Stanowski mówił, że to Derpieński trolluje internautów. Na odpowiedź celebrytki nie trzeba było czekać długo

Co ciekawe, niedawno to Stanowski stwierdził, że Caroline Derpieński trolluje internautów. Pokusił się o stwierdzenie, że celebrytka dobrze się przy tym bawi. Influencerka postanowiła odnieść się do tych słów. Nie szczędziła słów. - Nigdy nikogo nie trollowałam. Ludziom w Polsce nie mieści się w głowie, że można w młodym wieku tyle osiągnąć. Zwłaszcza pod względem finansowym. Ludzie mogą pisać o mnie co chcą, że niby ich zdaniem trolluję, ale fakty są takie, że biżuteria, ubrania, auta i wszystkie dobra luksusowe należą do mnie - mówiła Derpieński w rozmowie z Plotkiem. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Ciąg dalszy dramy Caroline Derpieński z Anetą Glam. Niespodziewanie spotkały się na sylwestrze. "Stalkerka"

Caroline Derpieński Fot. Kapif