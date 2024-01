O Paulinie Krupińskiej zrobiło się głośno, kiedy to w 2012 roku wygrała konkurs Miss Polonia. Warszawianka zachwycała urodą i naturalnością. Była najdłużej panującą królową piękności (koronę oddała dopiero w 2016 roku), a wszystko przez to, że kolejne wybory były kilkukrotnie przekładane. W tym czasie znalazła miłość - związała się z Sebastianem Karpielem-Bułecką, zaszła w ciążę. W 2015 roku urodziła córkę Tosię, a dwa lata później dołączył do rodziny Jędrzej. Media szybko doceniły jej potencjał, prowadziła kolejne programy. Obecnie jest gwiazdą TVN, prowadzi wiele imprez, a także jest gospodynią "Dzień dobry TVN". Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała.

Paulina Krupińska w przeszłości. Taką miała fryzurę

Prezenterka dziś ma włosy do ramion, w ciemnym odcieniu. Od czasu do czasu obcina delikatnie grzywkę, układaną na boki. Modelka bardzo dba o fryzurę i często odwiedza fryzjera, czym chwali się na Instagramie. W przeszłości wyglądała jednak nieco inaczej. Kiedy zdobyła koronę, jej pasma sięgały za ramiona. Miała zaokrągloną grzywkę z dłuższymi bokami i znacznie jaśniejszy odcień włosów. Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Krupińska dość długo nosiła takie uczesanie, a po latach przyznała, że kiedyś przez podcięcie włosów zaliczyła wpadkę. "Lubię grzywki, ale tutaj coś nie wyszło" - zażartowała, publikując przy okazji na dowód zdjęcie.

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka przechodzą kryzys? Muzyk komentuje

Paulina Krupińska mogła zrobić międzynarodową karierę w modelingu. Z branżą związana była od 16. roku życia. Jednak już po tym, jak wygrała Miss Polonia, zerwała kontrakt z agencją. Wszystko ze względu na częste wyjazdy, które nie pomagały w utrzymywaniu kontaktów z bliskimi. Dzięki temu mogła skupić się na budowaniu rodziny z Sebastianem Karpielem-Bułecką. Wzięli ślub w 2018 roku i starają się nie obnosić ze swoją miłością w mediach. Przez to często plotkuje się o kryzysie w ich związku. Niedawno muzyk pojawił się w programie Agnieszki Woźniak-Starak, gdzie opowiedział, czy naprawdę mają problemy. Jesteście ciekawi, co powiedział? Pisaliśmy o tym tutaj: Karpiel-Bułecka komentuje plotki o kryzysie w związku z Krupińską. "To nie są przyjemne rzeczy".