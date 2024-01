Agata Rubik i Piotr Rubik wraz z córkami latem wyprowadzili się z Polski. Zamieszkali w Miami, ale mimo odległości i różnicy w czasie nadal pozostają w stałym kontakcie z fanami. Celebryci są bardzo aktywni na Instagramie, gdzie pokazują, jak mija im czas w Stanach Zjednoczonych. Na razie mieszkają w wynajętym apartamencie z widokiem na ocean, ale nie ukrywają, że marzą o własnej posiadłości. Małżonkowie doskonale się czują za granicą, odnalazły się tam także ich córki. W Polsce zostawili bliskich, ale o nich nie zapominają.

Agata Rubik pokazała zdjęcie taty. Tak wygląda teść Piotra Rubika

Rubikowie należą do tej grupy znanych osób, które nie ukrywają twarzy dzieci na Instagramie. Alicja i Helena pojawiają się często na profilach rodziców. Budzą zainteresowanie wśród internautów, którzy podczas sesji Q&A organizowanych przez Agatę, chętnie dopytują o życie dziewczynek. Jakiś czas temu jedna z użytkowniczek aplikacji chciała się dowiedzieć, czy celebrytka miałaby problem, gdyby któraś z nich poznała starszego milionera. Co odpisała? Przeczytacie o tym TUTAJ. Agata Rubik chętnie pokazuje też innych członków rodziny. Ostatnio na InstaStories dodała nagranie z ojcem w roli głównej. Pan Witold obchodził urodziny, a jego córka pokazała moment, kiedy stoi z tortem. Przy okazji złożyła mu życzenia. Ale to nie wszystko! Celebrytka opublikowała ujęcie z młodości taty. Trzeba przyznać, że wygląda na nim jak aktor z Hollywood. Wspomniane zdjęcie, a także kilka innych, możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Agata Rubik o relacjach z teściową

Agata Rubik niedawno została zapytana o to, jak wyglądają jej relacje z mamą Piotra Rubika. "Wydaje mi się, że bardzo dobrze" - odpisała, dodając uśmiechniętą buźkę, a także zdjęcie, na którym pozuje z teściową. Przypomnijmy, że przed wylotem do USA została posądzona o to, że wstydzi się teściowej. Wszystko przez to, że miała wyciąć z rodzinnego zdjęcia rodziców męża. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Rubik dodała rodzinne zdjęcie. Fani: Pani Agatka wstydzi się swojej teściowej. Odpisała.