Victoria Beckham wystroiła córkę w swój projekt. Niektórzy patrzą na buty 12-latki

Victoria Beckham po tym, jak porzuciła karierę muzyczną, została bizneswoman. Zajęła się projektowaniem, a w ubraniach jej marki mogliśmy zobaczyć m.in. Meghan Markle czy Annę Lewandowską. Oprócz realizowania się zawodowo, była Spicetka poświęca się rodzinie. Beckhamowie tworzą bardzo zgraną paczkę, co sprawia, że kochają ich fani na całym świecie. Rodzice mocno wspierają swoje dzieci. Mają trzech synów, a narodziny córki Harper w 2011 roku były dla nich spełnieniem marzeń. Dziewczynka towarzyszy rodzicom podczas branżowych wyjść, a niedawno mama zaprosiła ją do współpracy przy tworzeniu kolejnego projektu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto jest lepszy?

Harper Beckham w białej sukience. Spójrzcie na buty

Każde wyjście 12-latki jest szeroko komentowane. Niektórzy uważają jednak, że dziewczyna nosi stylizacje, które nie są odpowiednie dla jej wieku i sprawiają, że wygląda na dużo starszą i dojrzalszą. Jak jest w przypadku najnowszej kreacji, którą wspólnie zaprojektowała z mamą? Harper Beckham pozuje na Instagramie w białej sukience na ramiączkach, sięgającej kostek, którą będzie można zobaczyć podczas pokazu Victorii w Paryżu. Nastolatka ma włosy związane w kucyk, w ręce trzyma małą torebkę. Całość dopełniają buty - klapki na słupku. Jakie pojawiają się komentarze pod spodem? Przeważają komplementy. Internauci zachwycają się urodą i naturalnością córki Victorii i Davida. "Jest taka prawdziwa i pełna klasy", "Harper, wyglądasz pięknie" - czytamy. Jednak niektórzy dopatrzyli się, że buty niekoniecznie pasują do 12-latki. "Sukienka jest bardzo elegancka i dostosowana do swojego wieku. To samo z torebką, ale nie jestem pewna co do butów" - zauważyła jedna z internautek. A wy co uważacie? Więcej zdjęć Harper i innych członków rodziny Beckham, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.



David Beckham popełnia błąd? Całuje córkę w usta

Choć uczucie, które łączy członków rodziny Beckhamów, budzi wzruszenie, to jednak niekiedy spotykają się oni z krytyką. Zarzucają rodziców m.in. że za wcześnie wprowadzają córkę do "dorosłego" świata i zabierają jej dzieciństwo. Oprócz tego niektórzy uważają, że David zachowuje się nieodpowiednio i nie powinien całować Harper w usta. Dlaczego to robi? "Jestem bardzo czuły w stosunku do dzieci. Ja i Victoria zostaliśmy tak wychowani i tak zachowujemy się do naszych dzieci. Chcemy okazywać im miłość, dlatego jesteśmy dla nich bardzo czuli" - wyjaśniał kiedyś. Więcej o tej sytuacji pisaliśmy TUTAJ.