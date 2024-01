Kazik Staszewski odwołuje koncerty z powodów zdrowotnych. Jest oświadczenie

Kazik Staszewski to piosenkarz, autor tekstów i kompozytor. Artysta jest współzałożycielem i członkiem zespołu Kult. Oprócz tego Kazik rozwija również swoją solową karierę. Ma na koncie wiele nagród za twórczość, w tym Fryderyki oraz wyróżnienie od MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy. Końcem 2023 roku media obiegła informacja o tym, że Kazik przebywa w szpitalu. Wokalista musiał przerwać trasę koncertową z zespołem Kult. Staszewski wrócił do formy po czterech tygodniach i znów zaczął występować na scenie. W najbliższym czasie wokalista miał zaplanowane solowe koncerty w kilku polskich miastach. Niestety znów przerwał trasę.

Kazik Staszewski odwołuje koncerty. Ma problemy z głosem

Staszewski miał zaplanowane koncerty w ramach solowego projektu KAZIK. W najbliższym czasie wokalista miał przyjechać do Wrocławia i Krakowa. Jak się okazuje, nie będzie to możliwe ze względu na stan zdrowia gwiazdy Kultu. Piosenkarz ma problemy z głosem. Wyznaczono już nowe daty występów. "Z przykrością informujemy, że z uwagi na chorobę Kazika (problemy z głosem) dzisiejszy koncert zespołu KAZIK we Wrocławiu zostaje przeniesiony na 25 lutego 2024 roku" - czytamy na stronie. Fani okazali się wyrozumiali i życzyli wokaliście szybkiego powrotu do zdrowia. "Ale szkoda", "Zdrówka, panie Kazimierzu", "My będziemy czekać z biletami" - pisali pod postem.

Kazik Staszewski zerwał z nałogiem

Jakiś czas temu muzyk ogłosił, że postanowił zerwać z nałogiem dla lepszego samopoczucia i zdrowia. Zamieścił w sieci nagranie. - Drodzy moi, to jest ostatni papieros, jaki palę - zaczął wokalista. - Ten rok chcę zamknąć likwidacją trzech trucizn w moim życiu. W styczniu był to alkohol, pod koniec albo na początku maja było to mięso, teraz ostatni papieros. Proszę mi życzyć powodzenia w tym pozbawieniu się tej trylogicznej trucizny - dodał Kazik Staszewski. ZOBACZ TEŻ: Kazik Staszewski pojawił się z żoną na premierze "Polowania". Są razem od prawie 40 lat

