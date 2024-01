Agata Duda ma trik na poprawę sylwetki. Ekspert wyjawił jej sekret

Garderoba Agaty Dudy to od dawna przedmiot wielu dyskusji ekspertów. Jedni chwalą klasyczny, dość zachowawczy styl ubierania się pierwszej damy. Inni z kolei krytykują ją za brak odwagi i unikanie modowych eksperymentów. Teraz głos zabrał projektant i stylista Daniel Jacob Dali. Ekspert zwrócił uwagę na jeden element, na który często stawia Agata Duda. W jego opinii to doskonała metoda, żeby ukryć pewne mankamenty sylwetki. Sekret żony Andrzeja Dudy został ujawniony.

Projektant wyjawił sekret Agaty Dudy. "To optymalnie nas wysmukli"

Stylizacje Agaty Dudy często budzą wiele emocji. Pierwsza dama lubi łączyć klasykę z nowoczesnością. Chętnie stawia na sukienki i spódnice, przy których odsłania nogi. Żona Andrzeja Dudy ma też swój sposób na tuszowanie drobnych mankamentów. Jej trick wyjawił polski projektant Daniel Jacob Dali.

"Pierwsza dama doskonale wie, że paski noszone zwłaszcza na wysokości talii to idealne rozwiązanie, jeśli chcemy ukryć mankamenty swojej sylwetki, zatuszować brzuch czy boczki. Noszenie paska nie tylko jest modnym dodatkiem do stylizacji, które może przełamać kolorystykę, ale także optymalnie nas wysmukli. Żona prezydenta w swojej garderobie ma pokaźna kolekcje pasków na każdą okazję" - powiedział Daniel Jacob Dali w rozmowie z "Super Expressem".

Agata Duda stawia na paski. Przed jednym przestrzega projektant

Agata Duda często stawia na cienkie, czarne paski, które dodaje do sukienek. Zdarza się jednak też, że decyduje się na bardziej okazałe, z dużą klamrą, które są istotnym elementem stylizacji. Daniel Jacob Dali zwrócił jednak uwagę na jeden szczegół. Ważne, żeby zwrócić na to uwagę i uchronić się przed modową wpadką. "Dobrze dobrany pasek potrafi zmienić każdy strój, ale warto mieć na uwadze, aby nigdy nie zapinać paska zbyt ciasno, gdyż wtedy pojawiają się fałdki, które wyglądają bardzo nieestetycznie (...). Agata Duda zdecydowanie jest pionierką noszenia pasków i warto zaczerpnąć z jej wizerunku wskazówki, jak i do czego nosi paski" - dodał projektant.

Pasek to nieodłączny element garderoby Agaty Dudy Pasek to nieodłączny element garderoby Agaty Dudy. Fot. KAPiF