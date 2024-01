Wielkie wydarzenia to dobra okazja do tego, aby zaprezentować się w rozmaitych stylizacjach. Wiedzą o tym celebrytki z polskiego show-biznesu, które 10 stycznia pokazały się na Karnawałowej Gali Gwiazd w wyjątkowych kreacjach. Niektóre osoby postawiły na klasykę, a inne zaszalały i zaskoczyły odważnymi stylizacjami. Z pewnością największą uwagę przykuła Olga Bończyk. Aktorka założyła przezroczystą sukienkę. Doskonale prezentowały się również Anna Korcz i Iwona Węgrowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Karolina Pisarek założyłaby coś z kolekcji Caroline Derpienski? "Ten temat peszy wiele osób"

Olga Bończyk pojawiła się na wybiegu w prześwitującej sukience. Nie można od niej oderwać wzroku

Olga Bończyk pojawiła się na Karnawałowej Gali Gwiazd w kilku stylizacjach. Na ściance aktorka zaprezentowała się w różowej sukni. Na wybiegu postanowiła nieco bardziej zaszaleć. Najpierw wystąpiła w czerwonej kreacji midi, a później zwróciła uwagę wszystkich zebranych. Aktorka przeszła po wybiegu w prześwitującej sukience z kryształkami. Bończyk miała spięte włosy w luźny kok i oczarowała wszystkich pięknym uśmiechem. Co myślicie o aktorce w takim odważnym wydaniu?

Olga Bończyk Fot. KAPiF.pl

Anna Korcz w czerwonej marynarce. Klasyka, która zawsze dobrze się sprawdza

Na Karnawałowej Gali Gwiazd pojawiła się także Anna Korcz. Przed świętami aktorka została skrytykowana za olbrzymie ceny uszek w swojej restauracji. Zdaje się, że zapomniała już o całej aferze, ponieważ na wydarzeniu dopisywał jej doskonały humor. Aktorka postawiła na klasyczną stylizację. Wybrała czarne, rozkloszowane spodnie, a całą stylizację ożywiła marynarką w czerwonym kolorze. Trzeba przyznać, że w takim stroju Anna Korcz prezentowała się charakternie i przykuwała wzrok.

Anna Korcz Fot. KAPiF.pl

Iwona Węgrowska zaszalała ze stylizacją. Kucyk jak u Ariany Grande

Chociaż piosenkarka postawiła na sukienkę do ziemi, to zdecydowanie jej stylizacja nie należała do nudnych. Węgrowska wie, jak skupić na sobie uwagę fotografów. Kreacja miała głęboki dekolt i wycięcie na nogę. Uwagę zwracała również fryzura celebrytki. Przypomina słynnego kucyka znanej piosenkarki, Ariany Grande. Co sądzicie? Węgrowska przypomina Wam autorkę hitów "One last time" i "Into You"? ZOBACZ TEŻ: Gala "Forbes Women". Elegancka Przetakiewicz i Zborowska z mężem. Show skradła Rozenek

Iwona Węgrowska Fot. KAPiF.pl