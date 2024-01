Zespół Dżem z nowym wokalistą. To syn legendarnego piosenkarza

Zespół Dżem jest uznawany za legendę blues rocka. Powstał w 1973 roku. Frontmanem grupy był Ryszard Riedel, który zmarł, mając niespełna 38 lat. W 2001 roku do zespołu dołączył nowy wokalista, Maciej Balcar. W grudniu niespodziewanie ogłoszono, że muzyk odchodzi z Dżemu. W sieci pojawiły się pewne spekulacje, kto ma go zastąpić. Teraz już wszystko wiadomo. Do zespołu dołączy syn legendarnego piosenkarza. Ogłoszenie spotkało się z dużym entuzjazmem ze strony fanów. Historia zatoczyła koło.

Sebastian Riedel nowym wokalistą Dżemu

Na profilu zespołu Dżem pojawiła się ważna informacja. Ogłoszono, że nowym wokalistą zostaje Sebastian Riedel, syn legendarnego Ryszarda Riedla. "Nasze drogi przecinały się wielokrotnie, by właśnie teraz połączyć się w jedną, wspólną, muzyczną ścieżkę pełną nowych wyzwań" - czytamy na Facebooku. Głos zabrał także nowy wokalista. Opowiedział o powodzie swojej decyzji i zapowiedział występy na żywo. "Przez trzydzieści lat nieprzerwanej działalności muzycznej byłem blisko twórczości zespołu Dżem, choć jako priorytet stawiałem zawsze własne działania artystyczne. Po nagraniu blisko dziesięciu autorskich płyt i zrealizowaniu wielu muzycznych marzeń wyznaczam sobie nowe wyzwanie.Trzymajcie kciuki i do zobaczenia na koncertach" - napisał w ogłoszeniu. Fani nie kryli swojej radości.

Fani zadowoleni z decyzji zespołu Dżem. "Ależ Rysiek by się cieszył"

Po przedstawieniu nowego wokalisty w sieci zawrzało. Jak się okazuje, wiele osób czekało na taką decyzję i fani z entuzjazmem przyjęli ogłoszenie grupy. "Marzyłem o tym momencie", "Na taką wiadomość czekałam lata", "Niesamowita informacja" - czytamy pod postem. Internauci wspomnieli także o zmarłym frontmanie i ojcu nowego wokalisty zespołu Dżem. "Ależ Rysiek by się cieszył. Jak zaśpiewasz jego teksty "waszym" głosem, to ludzie chyba zemdleją ze wzruszenia", "Rysiek z pewnością patrzy i uśmiech ogromny ma na twarzy", "Wokal jak ojca" - pisali w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: W PRL-u był gwiazdą. Teraz żyje na skraju ubóstwa. Zmaga się z chorobą i długami

Sebastian Riedel Fot. KAPiF.pl