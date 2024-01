Krzysztof Jackowski od lat twierdzi, że jest w stanie przewidzieć zjawiska, które według jego domysłów mają się wkrótce wydarzyć. Już kilka lat temu wziął się za prowadzenie kanału na YouTube, docierającym tym samym do jeszcze większej liczby odbiorców. Choć praktyka jasnowidza z Człuchowa od początku budzi wiele kontrowersji i nie ma wiarygodnego eksperymentu naukowego, który dowodziłby jej istnienia, wieszczbiarz nie przestaje komentować bieżących spraw i "wróżyć z fusów"

Krzysztof Jackowski wskazał jedno polskie miasto. Mówi o "bardzo dziwnej kwestii"

Krzysztof Jackowski w swoich najnowszych rewelacjach zwraca uwagę na Łódź. - Jeśli chodzi o Łódź, to widzę rozwój. Jednak jest jedna bardzo dziwna kwestia. Widzę bardzo dużo ludzi, którzy z jakichś powodów przyjdą tu z obcego miasta. Będą zalewać Łódź w 2024 roku - powiedział, cytowany przez portal o2. Wskazał ponadto, że Polska ma dzielić się na trzy strefy. Nie do końca sprecyzował jednak, o co chodzi. - Miałem wizję na temat Polski i wtedy powiedziałem, że Polska będzie podzielona na trzy strefy. My od razu nie będziemy tego świadomi i nie będziemy tego czuli, ale potem się okaże, że Polska może być wielonarodowościowa - podsumował.

Krzysztof Jackowski fot. Youtube @JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski

Krzysztof Jackowski wypowiedział się niedawno na temat spraw politycznych w Polsce

Człuchowianin otworzył się niedawno także na sprawy polityczne. Jak twierdzi, kryzys nowego rządu w Polsce przyjdzie już na wiosnę. - Ten rząd będzie miewać kryzysy, pierwszy czeka go w kwietniu 2024 roku. To wcale nie jest pewne, czy ten rząd w ogóle dotrwa do końca - zapowiada jasnowidz na łamach "Super Expressu". Jackowski zasugerował, że kryzys koalicji może okazać się wewnętrzny. - To nie musi oznaczać, że będzie to się działo z powodu jakichś niegodziwych kroków, np. prezydenta wetującego ustawy. Ta kadencja jest w czasie trzech ważnych wyborów w kraju. Musimy brać pod uwagę, ze koalicja, która powstała, nie jest idealna. Są to zlepki starych partii, oprócz Szymona Hołowni, który wszedł do sejmu przebojem - powiedział jasnowidz. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Krzysztof Jackowski https://www.youtube.com/watch?v=4B4Q23udkn4