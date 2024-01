Ewelina Kubiak znana jako Ewel0na to wychowanka kontrowersyjnego programu "Warsaw Shore", dzięki któremu zdobyła rozpoznawalność w kraju. Do jej popularności z pewnością przyczyniła się także ogromna metamorfoza - przy pomocy medycyny estetycznej od czasu pierwszego odcinka reality show zmieniła się do nie do poznania. Internauci pamiętają ją również z Fame MMA, gdzie pokonała Esmeraldę Godlewską, a jej ostatnim projektem jest "Królowa przetrwania". Jak się jednak okazuje, kwitnie nie tylko jej życie zawodowe, ale prywatne.

Ewel0na się zaręczyła. Pierścionek robi wrażenie. "Powiedziała tak"

Ewel0na i jej partner pochwalili się na Instagramem zaręczynami. Celebrytka pokazała pierścionek, który dostała od ukochanego. "Powiedziała tak" - podpisał zdjęcie narzeczony influencerki. Co ciekawe, jeszcze niedawno spekulowano na temat ich rzekomego kryzysu w związku. Ostatnie zdjęcia wskazują, jednak że nic bardziej mylnego. Partner celebrytki to influencer Szymon Dębski, znany w sieci jako Żółw. Kubiak podkreślała w przeszłości, że obecność mężczyzny w jej życiu spowodowała, że odzyskała komfort psychiczny i radość z życia. "Chcę, żeby każdy z was wiedział, jak ogromnie jestem wdzięczna, że pojawiłeś się w moim życiu, bo sprawiłeś, że znów się śmieję, odzyskałam spokój psychiczny, radość z życia. Byłeś przy mnie, wspierałeś cały czas podczas tego okropnego czasu, kiedy spadło na mnie publicznie pełno fałszywych zarzutów, hejtu za coś, czego nie zrobiłam" - pisała swego czasu na Instagramie do ukochanego. Zdjęcie pierścionka zaręczynowego Ewel0ny znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

'Królowa przetrwania'. Ewel0na 'Królowa przetrwania'. Ewel0na w dżungli. Tak wygląda z dala od upiększających filtrów i kosmetyków / fot. screen Player.pl

Ewel0na walczy o każdy dzień w "Królowej przetrwania"

Wielbiciele osobowości Ewel0ny mogą ją oglądać w nowym show na Playerze "Królowa przetrwania", gdzie walczy - wraz z innymi celebrytkami - o każdy kolejny dzień w dżungli. Uczestniczka udostępniła niedawno na Instagramie pytanie od widzki, która zasugerowała, że kamera nie pokazuje jej w najlepszym świetle. Ewel0na nie uchybiła od odpowiedzi, a nawet przyznała rację internautce. Wprost wyznała, że nie podoba się jej wygląd w telewizji. "Nie wiem! Wyglądam strasznie i nawet Szymon ciśnie ze mnie bekę" - napisała na InstaStories.

'Królowa przetrwania'. Ewel0na fot. screen Player.pl