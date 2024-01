Laluna podda się operacji oczu. "Po walce lecę robić". Po co? Powód kuriozalny

Katarzyna Alexander - znana jako Laluna Unique - była jedną z czołowych postaci "Królowych życia". Celebrytka charakteryzuje się oryginalnym wyglądem i nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej. Laluna otwarcie przyznaje się do "poprawiania" urody u ulubionych chirurgów w Stambule. Choć jeszcze niedawno przekonywała, że w zakresie zabiegów czuje się "spełniona" i nie planuje kolejnych, szybko zmieniła zdanie. Gwiazda "Królowych życia" co chwilę idzie pod nóż, prezentuje efekty, a następnie zapowiada nowe zabiegi. Tym razem w planach są nowe oczy. I nie chodzi o powieki.

Laluna chce zmienić kolor oczu

Laluna chce zmienić kolor oczu na bardziej błękitny. "Po tej walce lecę zrobić, bo muszę jeszcze przejść badania" - poinformowała influencerka, która niedługo stanie do walk w klatce w jednej z federacji MMA. Zabieg tego typu polega na naświetleniu określonego miejsca promieniami lasera przez 20 sekund. W tym czasie komórki zawierające ciemny barwnik mają zostać nieodwracalnie uszkodzone, a organizm zaczyna je eliminować. Po kilku dniach oczy zaczynają być coraz jaśniejsze. Jak się okazuje, można sobie nawet wybrać barwę, jaką chce się uzyskać. Kolor, na jaki zdecydowała się Laluna możecie zobaczyć w naszej galerii.

Laluna nie odpuszcza. Znowu trafiła pod nóż. 'Muszę się nauczyć nowego trybu życia' fot. @Diabelnie Boskie TTV

Laluna niedawno zmniejszyła żołądek

U Lalulny zabieg goni zabieg. Celebrytka niedawno zdecydowała się na zmniejszenie żołądka. Głównym celem operacji rękawowej resekcji żołądka jest szybka utrata masy ciała. Zabieg polega na usunięciu części narządu układu pokarmowego i ukształtowaniu jego pozostałości w taki sposób, aby pacjent mógł przyjmować wyłącznie niewielkie ilości pokarmu. Celebrytka informowała pod koniec listopada na Instagramie, że zabieg poszedł zgodnie z planem, ale jest jej trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. "Jak na razie jest dobrze. Muszę się nauczyć nowego trybu życia, że nie żarcie jest priorytetem, ale też inne rzeczy. Mogę się pochwalić - od środy do piątku rano 2700 gramów, prawie trzy kilo. Nie spodziewałam się, że to tak szybko idzie. Tęsknię trochę za jedzeniem normalnym, ale ponoć to wszystko siedzi w głowie, więc dam radę. Nic mnie nie zniszczy psychicznie" - podkreśliła Laluna. W kolejny dzień relacjonowała natomiast, że dopadł ją kryzys. "Dzisiaj to nie był mój dzień. Niestety nie jest łatwo. Trzymajcie się, odpowiem na wiadomości, jak wrócę do sił" - pisała.

