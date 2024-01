Caroline Derpieński słynie ze swoich przechwałek pieniędzmi, ubraniami i nieruchomościami. Jakiś czas temu jej działalności zaczęła się przyglądać Aneta Glam. "Żona Miami" prześwietliła między innymi ekskluzywną kolekcję modelki, która okazała się tanimi podróbkami. Teraz znów głośno na temat influencerki. Wszystko za sprawą wyznania, na jakie się zdobyła. Derpieński przyznała, że nie mieszka w żadnej willi. Gdzie w takim razie się zatrzymuje? Więcej zdjęć Caroline Derpieński znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Brzuszczyńska i Skrzeczkowska ostro o Derpieński. "Biedna dziewczyna z Pcimia Dolnego"

Caroline Derpieński tłumaczy się fanom. "Nie potrzebuję żadnej willi"

Do interesującej wymiany zdań między Derpieński a jej fanką doszło po opublikowaniu relacji z apartamentu influencerki z Miami. "Basen hotelowy dla tak dolarowej baby, masakra". W odpowiedzi na ten komentarz do Caroline w wiadomości prywatnej napisała jedna z obserwujących. "Przecież mówiłaś raz, że mieszkasz z partnerem w willi. Innym razem, że masz swoją willę i tam masz miejsce, gdzie będzie stał twój jacht. I, że pod koniec miesiąca pokażesz swój dom. To jak to w końcu jest"? - dopytywała zaciekawiona. Derpieński postanowiła od razu stanowczo jej odpowiedzieć. "Nigdy nie mówiłam, że z nim mieszkam. Kiedyś mieszkałam, ale od minimum dwóch lat nie mieszkam. Wynajmuję swoje mieszkanie. Nie potrzebuję żadnej willi. Jacht będzie stać zacumowany na moim terenie przy kanale (widok mam na dock z mojego balkonu). Mój partner ma willę nie jedną i nie tylko w USA" - skwitowała. Wygląda na to, że Caroline nie zamierza odpuścić w walce o swoją rację.

Screenshot z rozmowy Caroline Derpieński przyznała, że nie mieszka w willi! 'Wynajmuję'! Ale co? Fot. @carolinederpienski/ Instagram

Caroline Derpieński na zdjęciach ze Stanowskim. Nie tego spodziewali się fani

"Tyle osób o taki film prosiło… Zapowiada się dollarsowy Nowy Rok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie" - zapowiedział materiał o Derpieński dziennikarz. Wiele osób było przekonanych, że film o Caroline pokaże jej prawdziwą twarz, do czasu aż zobaczyli zdjęcia z Miami, na których uśmiechnięty Stanowski pozuje z influencerką przy drinku. Co planuje opublikuje? O tym dowiemy się prawdopodobnie już niedługo. ZOBACZ TEŻ: "Królowa przetrwania". Derpieński pociesza Linkiewicz po starciu z Glam. "Ma zaburzenie osobowości"