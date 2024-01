Magdalena Stępień zdobyła popularność po tym, jak wystąpiła w "Top Model". O modelce zrobiło się jednak znacznie głośniej, gdy weszła w burzliwą relację z Kubą Rzeźniczakiem. Ich związek nie przetrwał (piłkarz zostawił partnerkę, gdy ta była w zaawansowanej ciąży). Stępień nadal od czasu do czasu wypowiada się jeszcze o piłkarzu. Na Instagramie raczy fanów kolejnymi zdjęciami typu selfie, chwali się stylówkami oraz pięknymi wnętrzami, w których przebywa. To właśnie ta ostatnia kwestia - dotycząca kolejnych lokacji, z których nadaje Stępień, najbardziej zainteresowała internautów.

Magdalena Stępień ma swoje mieszkanie? Odpowiedziała na zaczepkę

Magda Stępień w nowy rok postanowiła zacząć od zabawy "Q&A". Na InstaStories zachęcała obserwatorów, by ci zadawali jej kolejne pytania. Celebrytka odpowiadała na wybrane z nich. Internauci pytali celebrytkę między innymi o jej plany na 2024 rok, ulubione potrawy, a także, gdzie aktualnie mieszka. Była uczestniczka "Top Model" nie kryła, że jej życie toczy się między Warszawą a Oleśnicą. Podobnych pytań było więcej. "Czy masz swoje mieszkanie? Bo wnętrza na twoich zdjęciach są tak różne" - pytał jeden z internautów". Stępień udzieliła wyczerpującej wypowiedzi na ten temat. "To pytanie pojawia się non stop! Sero" - zaczęła wpis. Następnie postanowiła zaspokoić ciekawość swoich obserwatorów i wyjaśniła, jak wygląda jej aktualna sytuacja mieszkaniowa. Wygląda na to, że jak wielu Polaków celebrytka ze względów finansowych nie może pozwolić sobie na własne lokum. "Nie, nie mam swojego mieszkania! Do wszystkiego trzeba pomału dojść!" - wyznała. To jednak nie jest jedyny powód, dlaczego nie zdecydowała się na kupno mieszkania. "Obecnie prowadzę życie na walizkach - ze względu na życie prywatne i zawodowe. A w międzyczasie pracować muszę, więc kiedy odwiedzam rodzinne strony i spotykam się z przyjaciółmi, mam możliwość nagrywać u nich. To nie jest żadną tajemnicą. To tak, jakby ktoś wynajmował studio do nagrań, aby tworzyć swój content w social mediach" - pisała. Cóż - z ostatnim zdaniem trudno się zgodzić. Studio zwykle za odpowiednią opłatą wynajmuje się na godziny, z kolei - jak wynika ze słów celebrytki - ona sama nie tylko nagrywa kolejne materiały u znajomych, ale też u nich mieszka.

Magdalena Stępień chce zażegnać konflikt z Jakubem Rzeźniczakiem?

Jakiś czas temu celebrytka została zapytana o to, czy odniesie się do zarzutów, które padły wobec niej z ust piłkarza w jednym z wywiadów. Wyraźnie zmęczona tą sytuacją Stępień, przyznała, że szkoda jej życia na takie przepychanki. - Każdy ma prawo do wypowiedzi na każdy temat. Jeśli tak Kuby "prawda" wygląda, to ok, ja to akceptuję. Moja jest trochę inna. Ogólnie uważam, że szkoda czasu w życiu na kłótnie i przepychanki - odpowiedziała. ZOBACZ TEŻ: Magdalena Stępień wygadała się na temat nowego partnera. Odniosła się do związku z Rzeźniczakiem [PLOTEK EXCLUSIVE]