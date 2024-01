"Sylwester z Dwójką" ponownie przyciągnął tłumy pod scenę w Zakopanem. Widzowie mogli kołysać się w rytm największych przebojów Maryli Rodowicz, Justyny Steczkowskiej czy Blanki. Jedną z najjaśniej świecących gwiazd z pewnością była Roksana Węgiel. Artystka zachwyciła umiejętnościami tanecznymi i perfekcyjnym wokalem podczas wykonywania piosenki Rihanny - "Where Have You Been". Pod sceną piosenkarkę wspierał narzeczony Kevin. Ukochany Roksany złożył fanom również poruszające życzenia. Więcej zdjęć Roksany Węgiel i Kevina znajdziesz w galerii na górze strony.

Kevin to największy fan Roksany Węgiel. Za kulisami nosił ją na rękach

Ukochany wokalistki przez cały czas towarzyszył jej podczas widowiskowych występów. 27-latek był oczarowany tym, jaki show dowiozła jego narzeczona. Swoimi emocjami podzielił się na Instagramie. "Roxie Węgiel rozwaliła 2023 rok i to doszczętnie" - napisał w sylwestrowej relacji. Warunki pod sceną były dosyć trudne. Wystrojona Roksana bardzo często musiała przemieszczać się między polowymi namiotami. Żeby niczego nie uszkodzić, Kevin cały czas nosił ją na rękach. "To już chyba tradycja" - oznajmił pod jednym z uroczych zdjęć pary.

Roksana Węgiel z narzeczonym Kevinem 'Sylwester z Dwójką'. Roxie Węgiel mogła liczyć na wsparcie ukochanego. Dosłownie nosił ją na rękach. Fot. @kevinmglej/ Instagram

Narzeczony Roxie Węgiel złożył fanom wyjątkowe życzenia. "Dacie radę"

Choć związek Roksany Węgiel i starszego o osiem lat producenta muzycznego od początku budzi sporo kontrowersji, to młodzi nie wydają się tym w ogóle przejmować. Ślub pary zbliża się wielkimi krokami. W jednej z rozmów z RMF FM artystka zdradziła, że ceremonia odbędzie się w 2024 roku. Fani zwracają uwagę, że Roksana wydaje się być naprawdę szczęśliwa. Kevin z kolei sprawia wrażenie zakochanego po uszy w młodej wokalistce, czego dowodem mogą być jego romantyczne życzenia noworoczne. "Życzę wam wszystkim, żebyście byli zdrowi i znaleźli prawdziwą miłość, kiedy te dwa życzenia się spełnią z resztą dacie sobie radę sami" - napisał w relacji na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: "Sylwester z Dwójką". Górniak z wariacją na temat Barbie. Rodowicz nie zawiodła. "Królowa sylwestra jest tylko jedna"

