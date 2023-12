Trzecia gala Clout MMA przypada na 29 grudnia, a jednym z pojedynków, który najbardziej podgrzewa atmosferę wśród widzów freak fightów, jest starcie Marianny Schreiber i Moniki Laskowskiej, która ma na koncie zwycięski debiut. Na ostatniej gali pokonała Nikolę Alokin. Dla żony posła PiS to pierwsza taka walka, ale mimo tego Schreiber jest pewna zwycięstwa. Co ostatnio zademonstrowała widowni freak fightów?

Marianna Schreiber paraduje z koroną. Jedni chwalą figurę, drudzy nie wytrzymują z cringe'u

Podczas ostatniej konferencji Clout MMA aktywistka wystąpiła w koronie, pokazując tym samym swą pewność siebie. Nowa królowa freak fightów zapewniła jednak, że jej wartości nie uległy zmianie. - To się nie zmieni niezależnie od tego, czy będę dzisiaj stała w bluzce w tęczowych kolorach, czy będę się biła z Moniką, czy będę robiła cokolwiek innego. To się nie zmieni, bo to się po prostu ma w sercu - mówiła Schreiber. Filmik z przygotowań do konferencji trafił również na Instagram aktywistki, gdzie poza komplementami dotyczącymi sportowej sylwetki aktywistki, znajdziemy mnóstwo negatywnych komentarzy. "Nie do wiary, jak potrzebujesz atencji i wychwalania pod niebiosa. Dajesz w prezencie majtki przeciwniczce, której kreacja nie wymagała tej części garderoby, a ty latasz bez stanika i wszystko jest dobrze tak? Tobie można więcej?" - napisała jedna z obserwatorek.

Trzeba mieć tupet nazwać siebie królową - wspomniał inny użytkownik.

Marianna Schreiber tłumaczy, dlaczego dołączyła do Clout MMA

Aktywistka nie miała dobrego zdania o freak fightach. Po zagłębieniu się w sztukach walki zmieniła zdanie. - Chciałam to poznać od środka, bo na początku oceniałam to bardzo negatywnie. Kojarzyłam to z zachowaniem Gohy Magical. Mieliśmy na panelu wybitnych sportowców i samo to świadczy o tym, że pomyliłam się ze swoim osądem, wrzucając wszystkich ludzi do jednego worka. Przeprosiłam za to na panelu - wyznała Schreiber w rozmowie z nami. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Po zdjęcia aktywistki zapraszamy do galerii.

