Julia Dybowska to miłośniczka luksusu, co możemy zauważyć po jej Instagramie. Nie brakuje na nim ujęć z drogich miejsc, które przez długi czas odwiedzała ze swoim partnerem Robertem Tchenguizem. Czy ich miłość dobiegła końca? Kilka poszlak wskazuje rozstanie pary.

Julia Dybowska nie jest z miliarderem? Są ku temu sygnały

W 2018 roku dowiedzieliśmy się o relacji Dybowskiej z teherańskim miliarderem, który jest od niej starszy o trzy dekady. Baczni obserwatorzy influencerki uważają obecnie, że zakochani rozstali się po pięciu latach spędzonych razem. "Polska żywa Barbie" spędzała tegoroczne święta w Polsce, ale to nie jest jedynym niepokojącym sygnałem. Dybowska nie obserwuje bowiem przedsiębiorcy na Instagramie, a w dzisiejszych czasach jest to bardzo wymowne. Portal Kozaczek dostrzegł ponadto, że od pewnego czasu influencerka nie publikowała postów z posiadłości biznesmena. Jeden z obserwatorów Dybowskiej pokusił się nawet o mocny komentarz w sprawie.

Przykro mi, że rozstałaś się z Robertem. Tyle mu pomogłaś - czytamy na profilu influencerki.

Julia Dybowska w święta https://www.instagram.com/juliadybowska/

Julia Dybowska o tym, co postrzega za swój największy sukces

Kilka lat temu influencerka otworzyła się na temat swojej codzienności oraz tego, co postrzega za swoje życiowe osiągnięcie. Od dawna budzi zainteresowanie mediów. - Za mój największy sukces uważam to, że nie robiąc zupełnie nic od zawsze wzbudzam tyle emocji. Mam mnóstwo celów, które chciałabym zrealizować, jestem typem człowieka, który pracuje nad sobą i stawia sobie wysoko poprzeczkę. Nigdy się nie poddaję. Sukcesem mogę nazwać to, że nie robiąc nic w tym kie-run-ku wzbudzam tyle emocji - wyznała przed laty dla lapinede.pl. Po zdjęcia dotyczące artykułu zapraszamy do galerii na górze strony.

Julia Dybowska rozstała się z miliarderem? https://www.instagram.com/juliadybowska/

