Koszmarne święta Muchy na Madagaskarze. Zamiast atrakcji same problemy

Anna Mucha uwielbia relacjonować swoje wyjazdy, zwłaszcza te wakacyjne. Zazwyczaj są to bardzo udane urlopy, podczas których aktorka aktywnie spędza czas w gronie najbliższych. Tym razem postanowiła wyjechać w święta na egzotyczny Madagaskar. Podróż miała być jak z bajki, ale okazała się nieprzyjemną telenowelą. Więcej zdjęć Anny Muchy znajdziesz w galerii na górze strony.

Anna Mucha walczy z przeciwnościami losu na Madagaskarze

Początkowo aktorce i jej bliskim zepsuł się samochód. - Jesteśmy w jakiejś wiosce. Niestety, na wertepach zawieszenie nam padło i był taki dosyć nieprzyjemny huk. W tej chwili w wiosce gdzieś chłopcy starają się to naprawić. Mamy teraz czas, żeby zwiedzać afrykańskie wioski - mówiła z nadzieją w głosie, myśląc, że szybko wszystko się ułoży. Kolejny dzień zamiast chwili wytchnienia przyniósł jeszcze większe problemy. -Nasz samochód dzisiaj pojechał do warsztatu takiego już poważniejszego, jesteśmy w większym mieście (...). Zobaczymy, jak to będzie. Czeka nas dzisiaj kolejna kilkugodzinna przeprawa. Sęk w tym, że wymyśliłam sobie wycieczkę, zachwyciłam się tym swoim pomysłem, mój mężczyzna ulega moim pomysłom, więc kupił bilety. Dopiero potem zaczęliśmy czytać na temat tego miejsca i nie były to dobre informacje - przekazała swoim fanom zasmucona Mucha.

Anna Mucha zdenerwowała się na jednego z fanów. Zadał niewygodne pytanie dotyczące wakacji

W związku z koniecznością odwołania niektórych planów aktorka postanowiła poświęcić więcej czasu swoim obserwatorom. Mucha przygotowała dla nich sesję Q&A na swoim profilu na Instagramie. Niestety nie wszystkie pytania były przyjemne. "Dlaczego wyjazd akurat w święta Bożego Narodzenia? Nie rozumiem tego. To czas dla rodziny". Zdenerwowana prezenterka z trudem powstrzymała się od nieprzyjemnego komentarza. - Zastanawiam się, jak odpowiedzieć. Cisną mi się brzydkie wyrazy na usta (...). To jest nasza decyzja i (...) nie mam zamiaru na ten temat dyskutować - odpowiedziała krótko. A wy co myślicie o świętach za granicą?

