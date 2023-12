W najnowszym wydaniu "19:30" poruszono sprawę doktryny, która została opublikowana przez Dyskanterię Nauki i Wiary, jednej z najważniejszych instytucji administracji w Kościele katolickim. Owa doktryna ma pozwalać duchownym na błogosławienie par jednopłciowych i rozwodników. O opinię w tej sprawie reporterzy postanowili zapytać byłego księdza, który od lat tworzy jednopłciowy związek.

REKLAMA

Zobacz wideo Przejmujący komunikat Błaszczaka: Dlaczego Polacy nie mogli obejrzeć "Teleexpressu", "Panoramy" i "Wiadomości"?

Były ksiądz komentuje najnowszą doktrynę Dyskanterii Nauki i Wiary

- Osoby LGBT+ mogą czuć się zawiedzione tym dokumentem. (...) Tam dobre intencje są. Jest to jakby próba wyjścia, jakiejś otwartości i ukłonu. Ale niestety, żeby Kościół mógł się otworzyć i być przyjazny i inkluzywny dla osób LGBT+ tam musi się zmienić w zasadzie to serce nauczania, które jest wykluczające - mówił teolog Łukasz Kachnowicz. - Możliwość otrzymania błogosławieństwa nie oznacza, że kościół akceptuje śluby par jednopłciowych - dodaje reporter.

Łukasz Kachnowicz dla '19:30' '19:30'. Wypowiadał się były ksiądz, który od lat żyje z partnerem. Fot. '19:30'/ TVP

Co o nowej doktrynie sądzą Polacy? W "19:30" przeprowadzono uliczną sondę

W kolejnym fragmencie materiału przytoczono słowa Papieża Franciszka. - Jeśli ktoś jest homoseksualistą i z dobrą wolą poszukuje Boga, kimże jestem, by go oceniać? - powiedziała głowa Kościoła. Później przedstawiono kilka wypowiedzi z sondy ulicznej. - Kościół nie powinien w ogóle się w to angażować - komentował jeden z przechodniów. - Jesteśmy razem, więc nam to na rękę. Jesteśmy wierzącymi osobami więc szkoda, że jesteśmy wykluczani. Gdyby Kościół nas nie wykluczał, to może jednak byśmy byli częścią tej wspólnoty - tłumaczyli napotkani mężczyźni. Doktryna dotyczy również tych, którzy tworzą związki nieformalne, w tym przede wszystkim osób rozwiedzionych. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Skiba obejrzał "19:30". Zachwycony nie jest. "Mdłe jak rozwodniony kompot"

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!