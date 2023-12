Kariera Moniki Miller nabiera tempa. Niedawno wnuczka polityka dostała angaż w nowej produkcji "Królowa przetrwania", gdzie pojawi się m.in. u boku Natalii Janoszek. Program ma przedstawić znane celebrytki, które będą musiały opuścić swoją strefę komfortu i odnaleźć się w wyjątkowo trudnych warunkach w Tajlandii. Przed wejściem na plan Monika Miller musi zmierzyć się z jeszcze jedną trudną sytuacją, która dotyczy jej dziadka i zdjęcia rozsyłanego przez pewnego internautę. Kobieta już zdążyła podjąć odpowiednie kroki prawne. Więcej zdjęć Moniki i Leszka Millerów znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Monika Miller o powrocie do TVP. "Wolałabym nie"

Monika Miller grozi internaucie pozwem. "Prawnicy do boju"

Sprawca, który odpowiedzialny jest za całe zamieszanie, tak naprawdę sam zwrócił na siebie uwagę influencerki. Internauta wrzucił na platformę X post, w którym pokazał zdjęcia roznegliżowanej Moniki przesłane do jej dziadka. "Pokazałem tylko, jak jego wnusia wygląda a on się w*****ił i mnie zablokował. No to chyba zrobiłem mu święta" - napisał. Na post szybko zareagowała Monika. "Już wysyłam pisemko do prawnika. Zniesławienie i szerzenie nieprawdziwych wiadomości jest karane" - skomentowała. Celebrytka całą akcję opisała w relacji na swoim profilu na Instagramie, dodając podpis "prawnicy do boju". Wygląda na to, że prowokator będzie ukarany za swoje zachowanie szybciej niż myśli.

Monika Miller Monika Miller wściekła na internautę. 'Wysyłam pisemko do prawnika'. Poszło o jej dziadka. Fot. @monika.milller/ Instagram

Monika Miller ma wyjątkową relację z dziadkiem. "Była księżniczką"

Choć Leszek Miller był kiedyś z pewnością jednym z bardziej zapracowanych polityków, to zawsze starał się znaleźć trochę czasu dla swojej wnuczki. - Pamiętam, że lubiliśmy razem łowić ryby. Dziadek mnie nauczył. Pamiętasz? - pytała swego czasu Monika w wywiadzie dla Plejady. - No tak i Monika miała pewne sukcesy w łowieniu, ale najczęściej chyba to się bawiliśmy. Monika już jako dziecko miała takie zdolności reżyserskie i ona mnie obsadzała w różnych sytuacjach. Najczęściej ja byłem rycerzem, a Monika była księżniczką - dodał poruszony polityk, potwierdzając ich bliską relację. ZOBACZ TEŻ: Leszek Miller o pogrzebie syna. Ma żal do Aleksandra Kwaśniewskiego

