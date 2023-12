Monika Jaruzelska w ogniu krytyki Zaczyńskiego. Poszło o wywiad z Braunem

Wywiad z Grzegorzem Braunem, który Monika Jaruzelska opublikowała po antysemickich działaniach polityka Konfederacji, odbił się w internecie szerokim echem. Spora część fanów dziennikarki była zaskoczona, że ta postanowiła porozmawiać z osobą, która według wielu z uwagi na niezwykle skrajne poglądy i naganne zachowania, głosu nie powinna mieć wcale. Aktywiści już teraz zarzucają publicystce i politykowi rozpowszechnianie w internecie zakazanych treści. Komentarz w tej sprawie postanowił zabrać znany dziennikarz modowy Michał Zaczyński. Mężczyzna nie przebierał w słowach.

Michał Zaczyński ostro o Monice Jaruzelskiej. "Lansuje paranoików"

Zaczyński często zabiera głos w sprawach, które dotyczą polskiego społeczeństwa. Jakiś czas temu komentował wystąpienie Donalda Tuska podczas debaty w TVP, a teraz postanowił odnieść się do najnowszego wywiadu Jaruzelskiej. "A mogła pani Monika Jaruzelska nadal robić w modzie. Stylizowała przecież, miała przez chwilę własną audycję radiową i markę odzieżową, którą nazywała "inteligencką". Nic z tej inteligenckości, jak widać, nie zostało. Jeździ po kraju z Konfederacją, lansuje paranoików i ich wstrętne poglądy, sama udziela skandalicznych wypowiedzi, jak z cytowanym w tym artykule "kapusiem". Żenujące" - napisał Zaczyński na swoim profilu na Facebooku.

Monikę Jaruzelską czeka więcej problemów. Sprawa trafiła już do prokuratury

Jak przekazał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Grzegorza Brauna i Monikę Jaruzelską już wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. "Monika Jaruzelska zaprosiła do swojego domu skrajnie prawicowego i prorosyjskiego polityka Konfederacji (...) i opublikowała nagrane treści w celu propagowania i rozpowszechniania wypowiedzi mimo tego, że miały one charakter przestępczy i nienawistny" - możemy przeczytać w oświadczeniu. Autorzy wniosku zwracają uwagę, że podczas rozmowy z dziennikarką doszło do "znieważania osób pochodzenia żydowskiego, pochwalania czynów zabronionych i grożenia Żydom". ZOBACZ TEŻ: Tusk dostał Światło Pokoju z Betlejem. Nagle wspomniał o gaśnicy i Braunie

Monika Jaruzelska Monika Jaruzelska pod ostrzałem Zaczyńskiego. Nie zostawił na niej suchej nitki. Poszło o wywiad z Braunem. Fot. KAPiF.pl

