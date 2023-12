Nie minął jeszcze rok odkąd odbyła się dramatyczna walka o życie i zdrowie żony polskiego skoczka narciarskiego, Dawida Kubackiego. Marta Kubacka przed Wielkanocą trafiła do szpitala z problemami z sercem. Były one na tyle poważne, że zagrożone było jej życie. Po miesiącu wróciła do domu do bliskich, ale i z rozrusznikiem serca. 33-latka docenia teraz każdą chwilę spędzoną z rodziną i wspomniała o tym również przy okazji świątecznych życzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kubacki dał się podejść

Marta Kubacka składa świąteczne życzenia

Marta Kubacka w mediach społecznościowych zajmuje się głównie promocją popularnej maszyny do gotowania. Niekiedy jednak zamieszcza też kadry z życia codziennego - razem z Dawidem Kubackim wychowuje dwie córki. Druga przyszła na świat na krótko przed tym, jak Kubacka trafiła do szpitala.

Żona skoczka narciarskiego złożyła obserwatorom życzenia świąteczne. Wspomniała w nich o własnym zdrowiu:

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wam wszystkim ZDROWIA, miłości, radości, uśmiechu każdego dnia oraz cieszcie się, że możecie być razem! Ja się cieszę - napisała Marta Kubacka.

Lekarze walczyli o życie Marty Kubackiej

Marta Kubacka w marcu tego roku trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi. Przez bardzo trudny tydzień nie było wiadomo, czy uda się ją uratować. Dawid Kubacki od razu przerwał swój udział w zawodach w Raw Air w Vikersund i wrócił do Zabrza, gdzie lekarze walczyli o życie jego żony.

Sytuacja była bardzo ciężka to tyle, co mogę powiedzieć. Ale na szczęście wizyta u Świętego Piotra jest odwołana na co najmniej 50 lat. To jest najważniejsze - mówił Dawid Kubacki w rozmowie z Krzysztofem Skórzyńskim w "Dzień Dobry TVN".

Ostatecznie w Górnośląskim Centrum Chorób Serca zdecydowano o wszczepieniu żonie skoczka rozrusznika serca. Marta Kubacka wróciła do bliskich dopiero po kilku tygodniach. Konieczna była wielomiesięczna rehabilitacja.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga. GŁOSUJ TU!