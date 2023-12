Aleksandra Żebrowska delektuje się "magią świąt". Chodzi o... włosy jej syna

Aleksandra Żebrowska pokazuje macierzyństwo bez tabu. Rzeczy powszechnie uznawane za wstydliwe u niej są na porządku dziennym. Nie kryje też zwykłych trudności, z jakimi mierzy się podczas wychowywania gromady pociech. Fryzura trzyletniego Feliksa może przyprawić o ból głowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ola Żebrowska świętuje urodziny Michała Żebrowskiego

Aleksandra Żebrowska pokazała fryzurę syna

Feliks urodził się w 2020 roku. Jak przystało na trzyletnie dziecko, świetnie wie, czego chce i czego nie chce. Na pewno nie chce mieć krótkich włosów, co powoduje spore komplikacje. Kiedy w święta trzeba "wyjść do ludzi" i jeszcze wyglądać jak człowiek, Feliks i jego mama muszą wykazać się anielską cierpliwością. Włosy chłopca są - delikatnie mówiąc - niewspółpracujące.

Aleksandra Żebrowska kilkukrotnie pokazywała już, z czym się mierzy, jeśli chodzi o głowę syna. Włosy Feliksa nie poddają się żadnym regułom - ustanawiają swoje, kłębiąc się, filcując i splatając. Walka z nimi trwa właściwie od zawsze - już na pierwszych zdjęciach widać, że na głowie Feliksa włosy żyją własnym, niezależnym życiem. Żebrowska od czasu do czasu podejmuje jednak wysiłek, by je okiełznać. Tak stało się w święta, co podsumowała krótko: "Magia świąt". Zdjęcie SPRZED rozczesania znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Obserwatorki żony aktora ruszyły ze wsparciem: "To była chyba najcięższa świąteczna batalia!", "Szanuję za pracę włożoną w rozczesanie włosów. Ja bym chyba po kilku minutach złapała za golarkę!", "Jak do tego doszło, nie wiem...".

Problem jest na tyle częsty, że mógłby już mieć w mediach społecznościowych Aleksandry Żebrowskiej własną sekcję tematyczną. Żona aktora przyznaje, że nie do końca wie, co tu się dzieje i dlaczego. Stara się jednak walczyć z samowolką pukli, które nijak nie chcą się dostosować do "norm". Co gorsza, najmłodsza Łucja, urodzona półtora roku temu, też już ma te same predyspozycje do plątaniny na głowie, co Feliks.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga. GŁOSUJ TU!