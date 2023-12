Co łączy Maję Frykowską z Agnieszką Osiecką? Sekrety rodziny gwiazdy "Baru"

Maja Frykowska, znana również pod pseudonimem "Frytka", zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Big Brotherze". W programie celebrytka zaprezentowała się jako śmiała osoba, która nie wstydzi się niczego. Później wkroczyła na salony i wystąpiła w reality show "Bar". Gwiazda pochodzi z cenionej rodziny Frykowskich. Jej dziadek Wojciech pracował z Romanem Polańskim, a ojciec Bartłomiej robił karierę jako operator filmowy. Jak się okazuje, historia krewnych celebrytki skrywa jeszcze więcej tajemnic. Gwiazdę łączy coś z Agnieszką Osiecką. Więcej zdjęć Mai Frykowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Czy Maja Frykowska wzięłaby dziś udział w reality show?

Dziadek Mai Frykowskiej był z Agnieszką Osiecką

Wojciech Frykowski, dziadek Mai, zdobył tytuł inżyniera włókiennika, ale zawsze ciągnęło go do świata filmu. Podczas studiów poznał Romana Polańskiego. Mężczyźni szybko się zaprzyjaźnili i zaczęli współpracę. Chociaż Wojciech Frykowski spełniał się jako producent filmowy, nie miał szczęścia w miłości. Najpierw związał się z Ewą Kwaśniewską, babcią Mai. Para doczekała się jednego syna, Bartłomieja. Małżeństwo się rozpadło, a Wojciech zakochał się w Agnieszce Osieckiej. Wkrótce dziadek Mai ożenił się z poetką. Ich ślub odbył się w Zakopanem. Później zamieszkali w pałacu w Radonicach. Nieruchomość była prezentem od rodziny Frykowskich. Ojciec Mai, Bartłomiej, zamieszkał przez chwilę z nowożeńcami, ponieważ nie miał najlepszych kontaktów z mamą. Związek artystki i producenta filmowego nie przetrwał jednak próby czasu. Postanowili się rozwieść. Ich drogi skrzyżowały się jeszcze w Nowym Jorku, ale kontynuowali relację przyjacielską i nie żywili do siebie urazy. Maja Frykowska wraca czasami do przeszłości swojego dziadka i jego relacji z Osiecką. Pokusiła się nawet o komentarz na temat ich wątku w serialu.

Maja Frykowska o wątku dziadka w serialu "Osiecka"

W 2020 roku wyemitowano pierwsze odcinki serialu "Osiecka" w TVP. W produkcji nie zabrakło wzmianki o małżeństwie poetki i dziadka Mai Frykowskiej. Gwiazda "Big Brothera" nie kryła rozczarowania tym, jak został przedstawiony jej krewny. - Nie mogę zostać obojętna w stosunku do sceny, w której pokazano mojego dziadka w sposób absurdalny! Jako mężczyznę bez klasy. Różne słuchy o nim chodziły, ale końcówka sceny w odcinku piątym, która odgrywa się na oczach Agnieszki Osieckiej, jest skandaliczna. W stosunku do kobiet był szarmancki. Kiedy Agnieszka go zostawiła, z opowieści wujka wiem, że bardzo chciał ją odzyskać. Pokazywanie, jak "obraca jakąś panienkę" na oczach Agnieszki... Z całym szacunkiem, ale jest to kompromitujące dla samych twórców serialu - powiedziała oburzona.

