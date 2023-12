Przedświąteczne szaleństwo daje się wszystkim we znaki. Jedni lepią pierogi i gotują barszcz, inni pozują na tle choinki i zgarniają za to krocie. Polskie celebrytki na bieżąco reklamują odzież, biżuterię czy sprzęty elektroniczne. Grudzień był dla nich iście złotym miesiącem, dzięki któremu dorobiły się sporych sum. Jak donosi "Super Express", wśród najlepiej wynagradzanych gwiazd znalazły się: Julia Wieniawa, Małgorzata Socha oraz Marta Żmuda-Trzebiatowska. Zobaczcie, ile zgarnęły za reklamy.

Julia Wieniawa zarobiła 500 tysięcy złotych?

Julia Wieniawa to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych celebrytek w Polsce. Gwiazda zasłynęła w "Rodzince.pl" i od tego czasu prężnie rozwija swoją karierę. Nic w tym dziwnego, że reklamodawcy chętnie angażują ją do swoich działań promocyjnych. Jak podał "Super Express", Wieniawa za wystąpienie w kampanii marki biżuteryjnej mogła zarobić nawet 500 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko. Celebrytka dorabia również na Instagramie, gdzie w grudniu reklamowała bieliznę oraz suszarko-lokówkę. Jak wyliczył tabloid, za jeden post w mediach społecznościowych Wieniawa zgarnia nawet 50 tysięcy złotych. Przyznajcie, że te kwoty robią wrażenie.

Małgorzata Socha zarobiła krocie na reklamie biżuterii i mebli

Julia Wieniawa i Małgorzata Socha bardzo dobrze się znają, ponieważ obie są twarzami znanej marki biżuteryjnej. Przed świętami wystąpiły we wspólnej reklamie. Oprócz tego gwiazda "Przyjaciółek" jest także twarzą firmy z meblami. Zdaniem "Super Expressu" gwiazda może zgarniać nawet dwa miliony złotych w ciągu roku. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowała z dodatkowych źródeł dochodu. Przed świętami celebrytka reklamowała także sklep spożywczy, odzież sportową oraz czekoladki. Zdaniem tabloidu za te reklamy aktorka mogła zgarnąć około 300 tysięcy złotych. To był prawdziwy zastrzyk gotówki.

Marta Żmuda-Trzebiatowska

Gwiazda "Na dobre i na złe" również zasiliła swój budżet przed Bożym Narodzeniem. W grudniu Marta Żmuda-Trzebiatowska polecała na Instagramie kosmetyki, telefony, perfumy oraz biżuterię. Ze swoimi nowymi gadżetami pozowała przy choince. Jak wyliczył "Super Express" gwiazda mogła otrzymać za te reklamy ponad 100 tysięcy złotych. Chociaż ta stawka nie wystarczy na zakup nowego mieszkania, jak w przypadku Wieniawy, to z pewnością Żmuda-Trzebiatowska nie będzie narzekać na pusty portfel przed świętami.

Marta Żmuda-Trzebiatowska Fot. KAPiF.pl

