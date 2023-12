Marta Żmuda-Trzebiatowska jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Gwiazda występuje obecnie w "Na dobre i na złe", gdzie wciela się w postać doktor Hani Sikorki. Prywatnie kobieta jest związana z aktorem Kamilem Kulą. Para doczekała się dwójki dzieci. Aktorka aktywnie udziela się na Instagramie, gdzie ma ponad 330 tysięcy obserwujących. Ostatnio Żmuda-Trzebiatowska pochwaliła się fanom pewną zmianą w swoim wyglądzie. Chodziło o jej fryzurę! Fani nie kryli zachwytu. Więcej zdjęć aktorki znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Marta Żmuda-Trzebiatowska zaliczyła wpadkę. Poszło o kochanie się ze znanym aktorem

Marta Żmuda-Trzebiatowska przyciemniła włosy

Aktorka zamieściła na swoim profilu na Instagramie krótki filmik z przedświątecznej metamorfozy. Najpierw pokazała się w starej fryzurze, a potem zaprezentowała nowe włosy. Żmuda-Trzebiatowska zdecydowała się na przyciemnienie koloru i podcięcie końcówek. "Kobieta jak choinka… zmienną jest. Jak to było … choinka, pierniczki, prezenty, paznokcie i nowa fryzura. To teraz barszcz i śledzie." - napisała. Aktorka skierowała też kilka słów do swoich obserwatorek. "Pozdrawiam wszystkie zapracowane kobietki, które, z lekkimi wyrzutami sumienia, ale jednak znajdują chwile też dla siebie." - dodała w opisie. Na koniec gwiazda podziękowała swojemu fryzjerowi, który spełnia jej prośby i oczekiwania, mimo że nie zawsze się z nimi zgadza.

Fani Marty Żmudy-Trzebiatowskiej zachwyceni jej metamorfozą

Pod filmikiem aktorki pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. "Pani Marto, wygląda pani absolutnie przepięknie. Chciałabym kiedyś trafić do tego magicznego fryzjera, który robi takie cuda. Jeszcze raz to napiszę, przepięknie", "Zdecydowanie lepsza wersja ta ciemna i długość jak dla mnie super", "Ślicznie wyglądasz" - pisali internauci. ZOBACZ TEŻ: Marta Żmuda Trzebiatowska szczerze o relacji z mężem. Nie była do niego przekonana. Poznawali się cztery razy

