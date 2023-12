Media obiegła smutna informacja o śmierci Krzysztofa Respondka. Aktor był znany z programu "Jak oni śpiewają", ale największą popularność przyniosła mu rola Michała Jelenia w serialu "Barwy szczęścia". O odejściu artysty poinformował jego przyjaciel z kabaretu Rak, Krzysztof Hanke. - Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie - wyznał dla portalu Ślązag. Wieloletnia przyjaciółka aktora, Beata Harasimowicz, towarzyszyła mu w ostatnich dniach życia. Opowiedziała ze szczegółami, co stało się po wezwaniu karetki.

Krzysztof Respondek był reanimowany przez ponad godzinę

Beata Harasimowicz przez wiele lat współpracowała z grupą kabaretową Rak i Krzysztofem Respondkiem. Kobieta wyjawiła, że po wezwaniu pogotowia przez żonę aktora jego stan drastycznie się pogorszył. - Niestety w karetce nastąpił kryzys i zaczęła się reanimacja, która trwała prawie godzinę. Potem Krzyś trafił od razu na stół operacyjny. To była bardzo skomplikowana operacja w klinice Religi w Zabrzu. Krzysztofowi wszczepiono bajpasy, operację przeżył, niestety potem okazało się, że mózg nie pracuje — powiedziała dla "Faktu". Harasimowicz opowiedziała o nadziei, która towarzyszyła bliskim Krzysztofa. - Gdy przeżył operację, byliśmy dobrej myśli. Widzieliśmy się z Krzysiem dopiero co. 15 listopada byliśmy na pogrzebie Krzyśka Jaślara i rozmawialiśmy, że życie jest kruche i trzeba ładnie i fajnie żyć - dodała.

Krzysztof Respondek cieszył się dobrym zdrowiem

Beata Harasimowicz wyznała, że śmierć jej przyjaciela była dla wszystkich ogromnym szokiem, ponieważ wcześniej nie miał żadnych dolegliwości i aktywnie spędzał czas. - On się na nic nie skarżył. Prowadził zdrowe życie, nie pił, nie palił, grał w tenisa. Jestem w szoku, całe środowisko jest w szoku. Łączę się w bólu z Kasią, ich córkami, z Krzysiem Hanke, który traktował go jak brata - powiedziała dla "Faktu". ZOBACZ TEŻ: TVP żegna Krzysztofa Respondka. Wspomniano o jego umiejętnościach

