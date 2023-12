Katarzyna Żak zagrała w takich produkcjach jak "Komornik", "Na Wspólnej", "Klan" czy "Tygrysy Europy". Największą popularność przyniosła jej natomiast rola Solejukowej w "Ranczu", gdzie zagrała razem ze swoim mężem, Cezarym Żakiem. Już kilka lat przed startem emisji legendarnej produkcji TVP para znalazła się na okładce jednego z magazynów, a mianowicie "Halo!". Aktorka jest na niej nie do poznania.

Katarzyna Żak w czarnych włosach. Sama jest zaskoczona

Spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie nie brakuje. Jedne gwiazdy stawiają na intensywne i szalone kolory włosów, jak na przykład fiolet u Moniki Richardson czy niebieski u Katarzyny Figury, inne natomiast wybierają klasykę gatunku, czyli blond lub czerń. Obecnie Katarzyna Żak ma jasne pasma, z czego kojarzymy ją od lat. W 1999 roku miała jeszcze całkowicie inną fryzurę.

"Ja w ciemnych włosach. No czad" - oznajmiła aktorka na Instagramie, publikując zdjęcie z "Halo!".

Katarzyna Żak musi szczególnie dbać o swoją cerę

W zawodzie aktorki jest się narażonym na ciężkie charakteryzacje, do których najlepszą bazę stanowi zadbana cera. - Zawsze znajduję czas na odpowiednią pielęgnację twarzy. Make-up teatralny jest znacznie cięższy od tego codziennego, dlatego jest bardzo ważne, żeby bardzo dokładnie i umiejętnie go zmyć - wyznała Żak w rozmowie z Venus Beauty. Po wywiadach w formie wideo możemy dostrzec, że aktorka nie ma problemów ze skórą. Jest gładka i promienna. Tego nie można było powiedzieć po urodzie Solejukowej, która w serialu jest niepodobna do normalnej odsłony Katarzyny Żak. - Solejukowa jest jedną z najbardziej lubianych postaci w polskich serialach. To bardzo miłe! A ona przecież nie wygląda jak modelka z wybiegu. Jest matką Polką. Podziwiam ją - powiedziała aktorka w "Show". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

