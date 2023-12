Marianna Schreiber wystąpi w oktagonie na trzeciej gali federacji Clout MMA. Chociaż zawodniczka zmierzy się z Moniką Laskowską, to największy konflikt ma z jej przyjaciółką, Laluną. Nie tak dawno pisaliśmy, że gwiazda "Królowych życia" opluła żonę polityka i rozbiła jej telefon za nagrywanie z ukrycia. Chwilę później Schreiber odparła, że nie ma jej tego za złe. "Wybaczam Lalunie za jej zachowanie wobec mnie. Wybaczam, bo trzeba wybaczać tym, którzy błądzą. Jeszcze przeprosiny i będzie super. Laluna jest, jaka jest. Może dzięki mnie się czegoś nauczy. Nawet wybaczania" - napisała na Instagramie. Jak się jednak okazuje, afera dopiero się rozkręca. Obie weszły w kolejną dyskusję na żywo i w mediach społecznościowych.

Laluna ostro o Mariannie Schreiber. "Rozwaliłabym jej ryj"

Ostatnio na roaście gali Clout MMA pojawiła się Marianna Schreiber. Zawodniczka wróciła do sytuacji, w której Laluna rozbiła jej telefon i oświadczyła, że federacja zrobiła jej świąteczny prezent, kupując nową komórkę. Żona polityka odparła także, że nagrała Lalunę, aby mieć dowód, że była przez nią obrażana. W pewnym momencie do studia zadzwoniła rozwścieczona gwiazda "Królowych życia". - Chcę odnieść się dzisiaj z kulturą, żeby pokazać Mariannie, że ja nie jestem burakiem, który tylko się odpala - zaczęła. Następnie gwiazda opowiedziała o samym początku afery. Stwierdziła, że Schreiber kłamie i nigdy jej nie obrażała. W pewnym momencie emocje sięgnęły zenitu. - Z chęcią rozwaliłabym jej ryj na gołe pięści. - mówiła Laluna. Gwiazda dodała także, co zrobi, jeżeli staną razem w oktagonie. - Jak dojdzie do tego, że my wyjdziemy, to cię zniszczę totalnie psychicznie - zagroziła. Później konflikt pań przeniósł się na Instagram.

Laluna i Marianna Schreiber kłócą się na Instagramie

Na kłótni w siedzibie federacji się nie skończyło. Laluna dodała na Instagrama filmik nagrany z ukrycia przez Schreiber. "Zaczęłaś prowokację i awanturę, okłamując wszystkich. Proszę o przeprosiny widzów z roast oraz mnie za kłamstwo na wizji tej kłamczuchy i hipokrytki" - dodała w opisie. Później wypowiedziała się żona polityka. Schreiber wrzuciła filmik z roastu i napisała: "Laluna, ale to ty do mnie dzwonisz, piszesz (znowu). Żyć beze mnie nie możesz, dziękuję". Kilka godzin później dodała na swój profil fotomontaż z Laskowską i gwiazdą "Królowych życia" na smyczy. "Psy szczekają, karawana jedzie dalej" - podpisała zdjęcie. Internauci nie szczędzili słów krytyki w kierunku Schreiber pod postem. "Pani oczekuje nie wiem jak wielkiego szacunku, a sama go nie ma do innych za grosz", "Prowokujesz a później udajesz ofiarę. Gdzie ta twoja klasa?", "Ale to niesmaczne" - pisali. ZOBACZ TEŻ: Laluna znowu trafiła pod nóż. Tym razem zmniejszyła żołądek

