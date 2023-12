Aneta Glam zradza, jaka naprawdę jest Agata Rubik. "Ma inny styl życia"

Agata Rubik razem z mężem i dziećmi przeprowadzili się do Miami w środku wakacji. Układają tam swoje życie i rozglądają się za nową posiadłością. Kobieta wyznała niedawno, że planuje nawet sprzedaż warszawskiej willi, aby móc sobie pozwolić na wymarzone lokum w USA. Życie towarzyskie Rubików również ma się dobrze, o czym opowiedziała ostatnio Aneta Glam. "Żona Miami" zdradziła także, jak wyglądają jej relacje z żoną kompozytora. Więcej zdjęć Agaty Rubik znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo "Żony Miami". Aneta Glam tłumaczy, ile dobrego robi dla świata, oblewając się szampanem

Aneta Glam nie szczędziła miłych słów o Agacie Rubik

Gwiazda telewizyjnego programu opowiedziała w wywiadzie o przyjaźni z Agatą Rubik i jej codzienności w Miami. Jak wyjawiła, kompozytor i jego żona doskonale radzą sobie w nowym miejscu i mają wokół siebie samych życzliwych ludzi. - Poznała prawdziwą mnie i dlatego się do siebie bardzo zbliżyłyśmy. Agata odnajduje się w Miami bardzo dobrze, jest tam dużo osób, które są dla niej przyjazne, tak jak my. Pokazujemy jej Miami z najlepszej strony. Mają dużą rodzinę, są tam dobrze ustawieni, więc nie ma problemu. Mieszkają w bardzo fajnej dzielnicy, więc super im jest - powiedziała dla Jastrząb Post. Aneta Glam wyjawiła, że nie doradza żonie kompozytora, ponieważ jej zdaniem Agata Rubik jest bardzo inteligenta, a także "ma inny styl życia".

Aneta Glam i Agata Rubik w "Żony Miami"?

Influencerka postanowiła także wypowiedzieć się na temat kontynuacji programu "Żony Miami". Jak się okazuje, Agata Rubik również wyraziła chęć wzięcia udział w show. - Myślimy, że powinien być drugi sezon "Żon Miami". Agata byłaby chętna, ja też. Mam jeszcze dwie Polki, które niedawno wprowadziły się do Miami. Nadawałyby się do tego, tylko trzeba mężczyzn przekonać, bo to oni nie są za bardzo przychylni, ale kobiety tak, jak najbardziej - powiedziała dla portalu. ZOBACZ TEŻ: Agata Rubik trafiła na ostry dyżur w Miami. Teraz sen z powiek spędza jej wysokość rachunku

Agata Rubik, Aneta Glam i Agata Arakel Fot. @agata_rubik / Instagram

