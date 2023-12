Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie został wybudowany w 1927 roku. Powstanie tego miejsca było możliwe dzięki składkom i darowiznom miłośników teatru. Obecnie mieszka w nim ponad 50 polskich gwiazd związanych z kulturą. Pod dachem instytucji spotkamy m.in. Zofię Kucównę oraz Marlenę Milwiw. Każdy ceniony pensjonariusz może liczyć na osobny pokój i ozdobić go własnymi pamiątkami. Do jednej z corocznych tradycji Domu Aktora należy organizowanie wigilii. Na to świąteczne wydarzenie zapraszani są artyści aktywni zawodowo, którzy wspomagają placówkę. W zeszłym roku pojawili się m.in. Kazimierz Kaczor i Ewa Florczak. Tym razem miejsce odwiedziły: Teresa Lipowska, Ada Godlewska oraz Irena Santor. Aktorka z "M jak miłość" zaapelowała do pensjonariuszy.

Teresa Lipowska z ważnymi słowami do mieszkańców Skolimowa

Na tegorocznej wigilii w Skolimowie pojawili się wolontariusze, władze lokalne oraz artyści. Zaraz przed łamaniem się opłatkiem mieszkańcy Domu Aktora wysłuchali specjalnych wierszy. Ada Godlewska odczytała utwór Wojciecha Młynarskiego. Później Teresa Lipowska postanowiła powiedzieć kilka słów od siebie. Aktorka wspomniała o trudach związanych z byciem samotnym. Jednocześnie zaapelowała, aby pensjonariusze nie zamykali się w sobie i starali się otwarcie podchodzić do innych ludzi. - Wiem, co to samotność, choć ja wciąż pracuję. Kiedy człowiek zostaje sam w pokoju ze swoimi wspomnieniami, bywa smutno - powiedziała w Skolimowie. Później Lipowska odczytała wiersz Jacka Cygana. Rozpoczęła go słowami: "Nie zamykajcie się od środka".

Elżbieta Janiszewska o ogromnych podwyżkach w Domu Aktora

Elżbieta Janiszewska przez lata pracowała w łódzkich i warszawskich teatrach. Jakiś czas temu aktorka przeszła na emeryturę i zamieszkała w placówce. Artystka wypowiedziała się o wysokich kosztach za pokój w Domu Aktora. Miesięczna cena pobytu wynosi około ośmiu tysięcy złotych. Janiszewska wyznała, że nie jest w stanie opłacić całości, więc wspomaga ją wnuk oraz syn. Aktorka zaapelowała o pomoc władz. - Myśmy przez tyle lat płacili składki, ciężko pracowali, że państwo powinno nam tutaj udzielać zniżki i powinno się za nas płacić - powiedziała dla Plejady. ZOBACZ TEŻ: Alicja Majewska często bywa w Skolimowie. Ujawniła, jakie warunki tam panują

