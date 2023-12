Saffron Marie Boswell to młoda kobieta z Wielkiej Brytanii, która znalazła nietypowy sposób na życie. Tiktokerka postanowiła odmienić swój los, gdy skończyła 16 lat. Wcześniej prowadziła skromne życie. Miała jednak dość oszczędzania. Podjęła zatem decyzję o rzuceniu szkoły i zabrała się za szukanie pracy. Lekko się zdziwiła, gdy na rozmowie kwalifikacyjnej wyszło na jaw, że jej potencjalne stanowisko to nie kelnerka, a striptizerka. Nie było to jednak przeszkodą. W rozmowie z "The Sun" Saffron wyznała, że był to początek jej nowego życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Katarzyna Cichopek przegląda na TikToku?

Brytyjka znalazła sposób na luksusowe życie. Została utrzymanką bogatego mężczyzny

Saffron przyznała, że pierwszego dnia pracy w klubie ze striptizem zarobiła aż 700 funtów. W wywiadzie wyznała, że klienci płacili jej za rozmowę przy barze. Stwierdziła, że ten sposób zarobku przypadł jej do gustu. Spodobało jej się to, że nie musiała za nic płacić. Niedługo później tiktokerka poznała swojego pierwszego sponsora. W mediach społecznościowych wyjaśniła, że ich relacja jest wyłącznie platoniczna. Wytłumaczyła, że często ludzie źle ją postrzegają. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Miał pięknego rolls royce'a i pewnego dnia pojawił się z pudełkami Louis Vuitton na tylnym siedzeniu. Byłam pod wrażeniem, ale niektóre tancerki powiedziały mi, żebym zachowała to dla siebie, inaczej inne dziewczyny mogą próbować go poderwać. Wiele osób źle to rozumie i myśli, że ci mężczyźni chcą czegoś seksualnego lub związku w zamian, ale tak nie jest. Niczego nie oczekiwał - był po prostu hojny - powiedziała Saffron w rozmowie z "The Sun".

Saffron nagrywa materiały na TikToka. Dzieli się swoimi sposobami na zarobek

Tiktokerka nagrywa materiały do sieci, w których "uczy" inne kobiety, jak znaleźć "hojnego mężczyznę". Dziewczyna podkreśla, że na jej filmiki trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. Dodaje jednak, że ten sposób zarobku wyjątkowo jej odpowiada i nie planuje postępować inaczej. - Wiele dziewczyn robi to samo. Ja po prostu jestem szczera. Od 16. roku życia mówiłam mężczyznom, z którymi się umawiałam, że jeśli nie chcą płacić za moje rachunki, to nie jestem zainteresowana. Mężczyźni są po prostu słabi wobec kobiet - powiedziała bez wahania. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Influencerka ma nietypową obsesję. "Dzielę mojego męża z wieloma kobietami"