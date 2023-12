Cała Polska śledzi obecnie wydarzenia Telewizji Polskiej. 20 grudnia po godzinie 11.00 wyłączono kanały informacyjne. Wieczorem na widzów czekała kolejna niespodzianka. W czasie, w którym powinny lecieć "Wiadomości", na ekranie pojawił się Marek Czyż z krótkim komunikatem. - Żaden polski obywatel nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę - powiedział. Na tym nie skończyły się modyfikacje w programie stacji.

Wieczór w TVP zaskoczył widzów

Zmiany w Telewizji Polskiej były widoczne już od samego rana. W siedzibie stacji zebrało się wielu polityków. Jak widać, to nie koniec emocji na dziś. O 19:00 na antenie pojawił się teleturniej "Jeden z dziesięciu". Później o 19:30 zamiast tradycyjnego wydania "Wiadomości" widzów powitał Marek Czyż. Dziennikarz miał do przekazania krótką informację. Mężczyzna zapowiedział nowy początek Telewizji Polskiej. - Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. To się właśnie od teraz zaczyna. Dziś nie będzie "Wiadomości", ale jutro podamy państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19:30. Nazywam się Marek Czyż i serdecznie zapraszam" - powiedział na antenie. Chwilę później wyemitowano informacje ze świata sportu. Chociaż w planie stacji o 20:05 miała pojawić się także pogoda, to o 19:45 ponownie zmieniono plany i przedwcześnie rozpoczęto emisję "Ojca Mateusza".

Poranne rewolucje w Telewizji Polskiej. Przerwano "Ojca Mateusza"

20 grudnia po godzinie 11:18 TVP Info przestało transmitować swoje pasmo. W zamian za to na ekranach widzów nagle pojawił się sygnał z TVP 1 i fragment serialu "Korona królów". Później od godziny 10:35 do 11:25 na kanale miał zostać wyemitowany odcinek "Ojca Mateusza". I w tym przypadku pojawiły się problemy. W pewnym momencie przerwano odcinek i puszczono specjalne wydanie "Wiadomości". ZOBACZ TEŻ: O 19.30 nie było "Wiadomości". Dziennikarze TVP są teraz w Telewizji Republika i Telewizji Trwam

'Ojciec Mateusz' na antenie TVP Fot. KAPiF.pl

