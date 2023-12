19 grudnia Paulina i Jakub Rzeźniczakowie wystąpili w programie "Dzień dobry TVN". Rozmowę poprowadził Mateusz Hładki, który wypytywał piłkarza o jego przeszłość, kontakty z córką oraz inne prywatne kwestie. Wywiad odbił się w mediach szerokim echem. Sprawę skomentowała rozczarowana Paulina Rzeźniczak. - Jesteśmy w wielkim szoku. Miał być to nasz pierwszy wspólny wywiad: o nas, o tym, co się dzieje u nas dobrego. Zostaliśmy po prostu zaatakowani - nagrała na Instagramie. Do dyskusji włączyła się także Agnieszka Hyży. Dziennikarka postanowiła nie bronić małżeństwa.

Agnieszka Hyży ostro o wywiadzie Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Rzeźniczak

Dziennikarka wypowiedziała się w mediach społecznościowych na temat wywiadu piłkarza i jego żony w telewizji śniadaniowej. Hyży przyznała, że każda ze stron ponosi odpowiedzialność za to, co wydarzyło się na antenie. "Po pierwsze - show must go on, można się było spodziewać. Po drugie - nigdy nie przestanie mnie dziwić przyzwolenie na grillowanie spraw prywatnych, rozszarpywanie dzieci i ręczne wywalanie szamba. To, że ktoś chce gadać (nie wnikam w pobudki, choć szczęście lubi ciszę), to ktoś daje temu przestrzeń, tubę medialną, dopytuje, montuje i… może mieć chwilę zawahania, że może jednak nie tędy droga. To się nazywa odpowiedzialność. Dotyczy wszystkich. I tych gadających, i tych pytających..." – napisała na swoim Instagramie.

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie w 'Dzień dobry TVN' Fot. 'Dzień dobry TVN' / screenshot / nagranie z programu

Matka dziecka Jakuba Rzeźniczaka żąda przeprosin

Ewa Taraszkiewicz, była partnerka piłkarza i matka jego córki Inez, również postanowiła skomentować całą sytuację. Kobieta widzi winę Rzeźniczaka, ale to od stacji żąda oficjalnych przeprosin. - Chcę podkreślić, że jesteśmy dorosłymi ludźmi i na zadane pytania można było odmówić odpowiedzi, wstać i wyjść. Natomiast ja jestem bardzo zażenowana prowadzącym i oczekuję przeprosin od TVN-u - powiedziała w oświadczeniu. ZOBACZ TEŻ: Taraszkiewicz napisała list otwarty do Rzeźniczaka. "To godzi w dobro dziecka"

