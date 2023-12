Magdalena Stępień to polska modelka, która rozpoczęła swoją karierę występem w "Top Model". Życie kobiety nie było proste. Gwiazda związała się z Jakubem Rzeźniczakiem, z którym doczekała się syna Oliwiera. Niestety, związek pary nie przetrwał, a Stępień została samodzielną matką. Zaraz później spotkała ją ogromna tragedia, ponieważ chłopiec zmarł na nowotwór wątroby. Teraz modelka stara się wrócić do równowagi. Stępień ma obecnie nowego partnera, a niedawno wybrała się na wypoczynek do Zakopanego. Niestety, miłe chwile zostały przerwane wypadkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Stępień w "Tańcu z gwiazdami"? "Przyjęłabym". Zatańczyłaby z Hakielem?

Magdalena Stępień trafiła do szpitala. Założono jej szwy

Modelka przez jakiś czas nie była aktywna na Instagramie, co spotkało się z odzewem jej obserwatorów. Jak się okazało, powodem nieobecności w mediach społecznościowych był niefortunny wypadek w górach. Gwiazda nie zdradziła, co dokładnie się stało, ale wyjawiła, że trafiła do szpitala. "Kochani, wiem, że wiele z was się martwi, dlatego się odzywam. Wczoraj późnym wieczorem miałam "mały wypadek". Na koniec dnia wyglądało to dość groźnie. Na szczęście w szpitalu okazało się, że palec nie jest złamany i skończyło się na kilku szwach" – napisała na swoim profilu. Mimo przykrych doświadczeń Stępień nie zraziła się do gór, ponieważ na koniec dodała podpis "Do zobaczenia Zakopane".

Magdalena Stępień Fot. @magdalena___stepien / Instagram

Magdalena Stępień chroni swoją prywatność

Chociaż gwiazda aktywnie działa w social mediach, to na jej profilu obserwatorzy nie znajdą zdjęć z jej obecnym partnerem. Stępień postanowiła wyciągnąć lekcje z przeszłości i nie udostępniać pewnych rzeczy w sieci. - W poprzedniej relacji bardzo medialnej pokazywałam dużo życia prywatnego, co przełożyło się na medialne, bolesne rozstanie. Dlatego uważam, że lepiej pewne rzeczy, sytuacje i miłości trzymać dla siebie. W razie ewentualnych zmian człowiek nie odczuje tak tego, a ludzie powstrzymają się od zbędnych komentarzy - dodała. ZOBACZ TEŻ: Lewandowska wspierała Stępień. Czy mają kontakt? "To jest już moja sprawa"

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. ZAGŁOSUJ TU!