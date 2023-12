Lara Gessler opowiedziała o świętach z rodziną. "Mama już całkiem odleciała"

Lara Gessler to córka Magdy i Piotra Gesslerów. Chociaż gwiazda studiowała socjologię na jednym z warszawskich uniwersytetów, to ostatecznie postanowiła pójść w ślady rodziców i zostać cukiernikiem. Obecnie jest współwłaścicielką dwóch lokali. 19 i 20 grudnia wystąpiła także w specjalnym programie TVN-u, "Restauracja z gwiazdami", gdzie razem z mamą podzieliła się świątecznymi przepisami. Ostatnio Lara Gessler udzieliła wywiadu, w którym powróciła do wspomnień związanych z Bożym Narodzeniem. Jak wyglądały święta w domu najpopularniejszej restauratorki w Polsce?

Lara Gessler zdradziła, czy w święta kłóci się z rodziną

Lara Gessler wyznała w najnowszym wywiadzie, że Boże Narodzenie w jej domu rodzinnym zawsze przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze. - U nas w święta na pewno nie były kłótliwe (...) - powiedziała dla portalu o2.pl. Restauratorka zdradziła, co ceni sobie najbardziej w tych uroczystych chwilach. - Nigdy aspekt prezentów nie był najważniejszy. U nas w domu zawsze dużo się dużo działo, był rwetes. Oczywiście pojawiał się też element dziecięcej bajki, że zaglądało się pod choinkę lub pod nią czołgało. Ja się chowałam za drzewkiem lub kładłam pod nim, żeby oglądać światełka - skwitowała w wywiadzie dla portalu. Miłośniczka deserów wyjawiła także, że jedną z jej ulubionych potraw świątecznych jest sałatka jarzynowa.

Lara Gessler, Magda Gessler i Tadeusz Müller Fot. @magdagessler_official / Instagram

Lara Gessler o gotowaniu z mamą

W najnowszym wywiadzie Lary Gessler nie zabrakło wzmianki o przygotowaniach do świąt z jej mamą. Jak zdradziła gwiazda, prowadząca "Kuchennych rewolucji" skupia się na udoskonaleniu jednej z bożonarodzeniowych receptur. - Najbardziej ewoluowała ryba po grecku. Ja się trzymam tego starego przepisu, a mama już całkiem odleciała w swoich interpretacjach tej potrawy - powiedziała. Lara Gessler ma dwójkę dzieci. W rozmowie z Interią gwiazda zdradziła, że to właśnie dzięki nim inaczej postrzega Boże Narodzenie. - Tak, kiedy masz dzieci, wszystko się zmienia. Kiedy wyfruwasz z rodzinnego gniazda na swoje i tak chcesz do niego wracać na święta - ZOBACZ TEŻ: Magda Gessler tak usypia wnuka, a internauci oburzeni. Wytłumaczyła się

