Caroline Derpieński na dobre zagościła w polskim show-biznesie i dopiero się rozkręca. Nie tak dawno "królowa dollarsów" zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję ubrań na pokazie mody w Warszawie. Później postanowiła zorganizować podobny show w Miami. Popularność influencerki jest widoczna na jej profilu na Instagramie, na którym ma ponad osiem milionów obserwujących, chociaż niektórzy uważają, że są oni wykupieni. Ostatnio Derpienski wrzuciła do sieci zdjęcie bez makijażu, filtrów i sztucznych rzęs. Taka wersja nie należy do jej ulubionych. Więcej zdjęć Caroline Derpieński znajdziesz na górze strony.

Caroline Derpienski bez makijażu. "Naturze warto czasami pomóc"

Influencerka nie ukrywa, że lubi korzystać z zabiegów kosmetycznych. Ostatnio jednak postanowiła zobaczyć, jak będzie wyglądać bez sztucznych rzęs, które nosiła przez ostatnie trzy lata. Efektem podzieliła się na Instagramie. "Na tym zdjęciu jestem od razu po prysznicu, zero makijażu, mokre włosy i bez sztucznych rzęs. Powiem Wam szczerze, nie podoba mi się. Jestem obiektywna i mam prawo do własnego gustu." - napisała. Gwiazda dodała także, że jej metamorfoza wkrótce dobiegnie końca. "Naturze warto czasami pomóc. Jutro wracam do sztucznych rzęs, bo w nich czuje się dollarsowo" - dodała.

Caroline Derpienski o medycynie estetycznej

Wiele osób zarzuca influencerce, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej oraz miała operacje plastyczne. Derpienski postanowiła odnieść się do słów internautów. - Raz w życiu, przed wylotem do Miami, powiększałam usta, ale raczej nic nie zostało, bo kwas się wchłania, a co dopiero po czterech latach. Lubię wyjeżdżać mocno konturówką, jak Kylie Jenner - powiedziała w rozmowie z nami. Dodała także, że ta decyzja jest spowodowana zakazami jej partnera. - Ogólnie uważam, że powiększanie ust to super sprawa, odżywia usta i dodaje pewności siebie, ale Jack mi nie pozwala zrobić ust, biustu, nosa itd. Uważa, że jestem idealna taka, jaka jestem. Ja to bym chętnie coś tam, jak każda kobieta, ulepszyła, ale no nie mogę - powiedziała Derpienski.

