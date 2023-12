Tomasz Kammel to jeden z najbardziej popularnych dziennikarzy Telewizji Polskiej. Prezenter rozpoczął współpracę ze stacją w 1997 roku. Najpierw prowadził z Karoliną Korwin-Piotrowską magazyn "Filmidło", a później mogliśmy oglądać go w "Randce w ciemno". W 2020 roku media podawały, że za występ na jednym z wydarzeń stacji Kammel miał otrzymać 37 tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że część pieniędzy przeznacza na luksusowe gadżety. Więcej zdjęć Tomasza Kammela znajdziesz w galerii na górze strony.

Tomasz Kammel w zegarku za kilkaset tysięcy złotych

Tomasz Kammel wie, że zegarek to ważna część codziennej stylizacji. Ostatnio dziennikarz zaprezentował się z drogą ozdobą na ręce. Podczas wyjścia do restauracji Kammel miał na sobie czasomierz z linii Aquanaut. Jego wartość dosłownie zwala z nóg, ponieważ za tę cenę można kupić nowe mieszkanie. Szacowana kwota zegarka wynosi od 300 do 700 tysięcy złotych. Co ciekawe, prezenter jest jedną z niewielu osób, które mają w swojej kolekcji ten wyjątkowy egzemplarz. Zegarek nie jest już w sprzedaży i można kupić go jedynie na aukcjach internetowych. Kwota tej ozdoby rośnie z roku na rok, więc jest to również przyszłościowa inwestycja.

Tomasz Kammel o pracy w TVP

Obecne rewolucje w Telewizji Polskiej wywołują wiele emocji. Ze stacji znikają lubiane twarze widzów. Zdaje się jednak, że Tomasz Kammel nie pożegna się z popularnymi programami. W tym roku prezenter postanowił odpowiedzieć na pytanie, czy nie odczuwa zgrzytu moralnego, pracując w TVP. "A serio: nic nie zgrzyta. Wszystko, co robię, jest zgodne z moim moralnym kompasem. Moment, w którym miałoby być inaczej, będzie oznaczał zamknięcie tego etapu" - napisał. ZOBACZ TEŻ: "Kiedy się pan ustatkuje?". Kammel zdradził prawdę o swoim życiu uczuciowym

